Câu chuyện thương tâm xảy ra ở Logan, phía Nam TP Brisbane, lúc 13 giờ 30 phút ngày 23-11 (theo giờ địa phương). Khi phát hiện con ở trong xe để bên ngoài nhà, người mẹ điên cuồng bế hai đứa nhỏ ra, hắt nước vào chúng. Đội cứu thương nhanh chóng có mặt và cố gắng hồi sinh hai bé nhưng họ đã đến quá muộn.

Thanh tra Mark White thuộc Cơ quan điều tra và bảo vệ trẻ em Logan cho biết những đứa trẻ chết vì tiếp xúc với nhiệt độ cao. "Trung tâm cứu thương bang Queensland (QAS) đã cố gắng cứu hai bé nhưng thật không may. Họ tuyên bố hai bé tử vong tại hiện trường. Các bằng chứng cho thấy hai đứa trẻ tiếp xúc với nhiệt độ rất cao" – ông Mark White nói tại cuộc họp báo hôm nay.

Đội cứu hộ tại căn nhà xảy ra vụ hai bé chết vì bị bỏ quên trong xe hơi. Ảnh: ABC NEWS

Cảnh sát đang điều tra sự việc. Ảnh: ABC NEWS

Một người hàng xóm nói với tờ Courier Mail rằng cháu gái của bà nhìn thấy lúc đưa hai đứa nhỏ ra khỏi nhà, cả người hai bé ướt sũng. Bà nói: "Đó là một vụ tai nạn bi thảm. Cô ấy là một người mẹ tốt".



Cảnh sát đang nói chuyện với cha mẹ hai bé và chưa bắt giữ ai. Cảnh sát tái dựng lại hiện trường vụ việc và điều tra làm rõ.

Nhiệt độ là 31 độ C ở Logan vào ngày 23-11.

Chiếc xe đỗ bên ngoài nhà. Ảnh: ABC NEWS

Đội cứu hộ không thể cứu sống hai bé bị bỏ lại trong xe hơi vì họ đến quá muộn. Ảnh: ABC NEWS

Cơ quan khẩn cấp giải cứu hơn 2.000 trẻ em không có người trông coi trong xe hơi ở Úc mỗi năm. Công ty Bảo hiểm NRMA tại Úc cho biết nhiệt độ bên trong một chiếc xe đang đậu có thể nóng hơn 30 độ C so với bên ngoài. Điều đó có nghĩa là vào một ngày 30 độ C, nhiệt độ trong xe có thể hơn 60 độ C. Khi nhiệt độ trong cơ thể của một đứa trẻ vượt quá 41,6 độ C, chúng có thể tử vong.



Sự gia tăng nhiệt độ thường xảy ra trong vòng năm phút sau khi đóng cửa xe. "Một đứa trẻ bị bỏ lại trong xe đang đậu, thậm chí trong vài phút có thể rất nhanh chóng bị kiệt sức, mất nước và có thể chết vì suy nội tạng" - trang web của NRMA nêu rõ.