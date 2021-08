Tờ The New York Times đưa tin gia đình cựu thông dịch viên đang đến sân bay ở Kabul thì bị cuốn vào đám đông. Người phiên dịch này nói với tờ The New York Times vài giờ sau khi vụ việc xảy ra rằng tất cả các thành viên trong gia đình cô đều bị xô ngã xuống đất và bị giẫm đạp.

Người Afghanistan được sơ tán đến Căn cứ Không quân Ramstein ở Đức hôm 20-8. Ảnh: Lực lượng không quân Mỹ

Cựu thông dịch viên cho biết có ai đó đã đập vỡ điện thoại của cô trong khi một người khác ném đá vào đầu cô. Khi cố gượng dậy, cô nhìn xung quanh tìm con gái và phát hiện con mình đã chết vì bị giẫm đạp. "Tôi cảm thấy thật khủng khiếp. Tôi không thể cứu được con mình" - người này đau đớn kể qua điện thoại với tờ The New York Times.



Cô nói thêm rằng gia đình đã đưa thi thể bé gái về mai táng. Người mẹ này cho biết có thể cô và gia đình sẽ không cố tìm cách di chuyển tới sân bay Kabul. Cô cho hay: "Tôi thà chết đàng hoàng ở nhà còn hơn chết theo cách vô nghĩa như vậy".

Các nhân viên y tế hỗ trợ một phụ nữ Afghanistan vừa sinh em bé trên máy bay khi hạ cánh xuống Căn cứ Không quân Ramstein ở Đức hôm 21-8. Ảnh: Twitter

Trong một diễn biến liên quan, lực lượng Không quân Mỹ cho biết một phụ nữ Afghanistan đã sinh con trên máy bay sơ tán của Mỹ hôm 21-8 ngay sau khi hạ cánh xuống Căn cứ Không quân Ramstein ở Đức.



Bộ Tư lệnh Cơ động Hàng không Mỹ cho biết trên Twitter người phụ nữ hạ sinh một bé gái trong khoang chở hàng của máy bay C-17 của Lực lượng Không quân.

Trước đó, Không quân Mỹ cho biết người mẹ bắt đầu gặp biến chứng khi máy bay đang ở độ cao hơn 8.500 m do áp suất không khí trong máy bay thấp hơn. Vì thế, chỉ huy máy bay đã quyết định giảm độ cao để tăng áp suất không khí trong máy bay, giúp ổn định và cứu sống người mẹ.

Khi máy bay hạ cánh xuống căn cứ không quân Ramstein ở Đức, các nhân viên từ đội quân y 86 của không quân Mỹ đã hỗ trợ người mẹ sinh em bé trong khoang hàng của vận tải cơ C-27. Người mẹ và bé gái sau đó được chuyển đến một cơ sở y tế gần sân bay trong tình trạng tốt.

Căn cứ không quân Ramstein đã trở thành một điểm trung chuyển quan trọng cho những người sơ tán khỏi Afghanistan. Tướng Josh Olson nói với CNN hôm 21-8 rằng căn cứ Ramstein có sức chứa 5.000 người nhưng các cơ sở phụ đang được xây dựng sẽ có sức chứa 7.500 người. Ông Olson cho biết những người sơ tán sẽ ở lại căn cứ này từ 48 đến 72 giờ. Theo ông Olson, thỏa thuận của Mỹ với Đức quy định họ không được ở lại quá 10 ngày.