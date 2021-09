Trước đó, công chúa Elisabeth học tại The United World College of the Atlantic (UWC), một trường cao đẳng ở Lâu đài St. Donat, có từ thế kỷ XII ở quận Vale of Glamorgan, Xứ Wales - Anh. Trường được so sánh với ngôi trường Hogwarts hư cấu trong truyện Harry Potter.

Trường đại học này có học phí 33.500 bảng Anh/năm. Trường tự hào có các khóa học bao gồm lý thuyết kiến ​​thức và văn học Tây Tạng, trở thành một thỏi nam châm thu hút các thành viên hoàng gia trẻ ở châu Âu.

Công chúa Leonor của Tây Ban Nha, 15 tuổi, người thừa kế ngai vàng nước này và Công chúa Hà Lan Alexia, 16 tuổi, đều bắt đầu các lớp Tú tài Quốc tế 2 năm trong năm 2021 tại UWC. Các khóa học liên quan đến sự kết hợp giữa học tập và dạy nghề, với các buổi chiều được dành cho "phát triển cá nhân".

Các công chúa sẽ là bạn cùng lớp tại trường nội trú rộng hơn gần 50 ha với 8 khu nhà.

Công chúa Bỉ Elisabeth học tại trường United World College of the Atlantic. Ảnh: EPA

Truyền thông Tây Ban Nha đăng tải những bức ảnh chụp cảnh công chúa Leonor ôm từ biệt cha mẹ là Vua Felipe VI và Hoàng hậu Letizia. Cô cũng được chụp hình đang đi dạo trong khuôn viên bình dị của lâu đài Xứ Wales vào ngày đầu tiên đi học.

Cung điện Hà Lan cũng đã đăng một bức ảnh của công chúa Alexia đang mỉm cười và đeo túi xách cùng khẩu trang chống dịch Covid-19 để sẵn sàng lên đường đến Anh.

Cha của cô là Vua Willem-Alexander cũng học tại UWC, nơi tự hào có Nữ hoàng Elizabeth II và Nữ hoàng Noor của Jordan theo học.

Công chúa Leonor của Tây Ban Nha. Ảnh: Hello Magazine

UWC được ông Kurt Hahn, một nhà giáo dục Đức, thành lập. Ông cũng đã thành lập Gordonstoun, trường tư thục Scotland dạy Hoàng tử Philip và Thái tử Charles. Nó đã phát triển lên 19 trường cao đẳng trên toàn thế giới, bao gồm cả lâu đài ở TP Llantwit Majo, Xứ Wales.

Công chúa Elisabeth sẽ trở thành nữ hoàng đầu tiên của Bỉ, khi cô kế vị cha mình, vua Philippe.

Bỉ đã thay đổi luật kế vị vào năm 1991 để người con cả của đương kim hoàng tộc sẽ trở thành quốc vương, bất kể giới tính của họ.

"Từ tháng 10, Công chúa Elisabeth sẽ theo học chương trình 3 năm về Lịch sử và Chính trị tại Cao đẳng Lincoln - ĐH Oxford. Công chúa sẽ thường xuyên trở lại Bỉ và sẽ tiếp tục tham gia vào cuộc sống công cộng của Bỉ" - Cung điện Bỉ đã viết Twitter.

Nữ công tước xứ Brabant - Công chúa Elisabeth - người nói được tiếng Pháp, Hà Lan, Anh và Đức, đã hoàn thành khóa học 1 năm tại Học viện Quân sự Hoàng gia ở Brussels. Khóa học về Khoa học xã hội và quân sự nhằm giúp cô chuẩn bị cho vai trò cuối cùng là Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Bỉ.

Công chúa Elisabeth cũng đã tham dự Chương trình Học giả Toàn cầu Yale Young tại Đại học Yale trước khi vượt qua các kỳ thi tuyển sinh và phỏng vấn tại Oxford.