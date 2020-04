Giới chức Thái Lan hôm 2-4 cho biết nước này không có kế hoạch hạn chế xuất khẩu gạo, bất chấp nỗi lo về an ninh lương thực đang tăng trên thế giới. Bà Pimchanok Vonkorpon, Tổng Giám đốc Văn phòng Chính sách và Chiến lược Thương mại (TPSO) thuộc Bộ Thương mại Thái Lan, cho biết quốc gia Đông Nam Á này khó có thể rơi vào cảnh thiếu hụt lương thực hoặc gạo trong bối cảnh dịch Covid-19 hoành hành trên thế giới. Theo bà Pimchanok, nhu cầu tiêu dùng nội địa chỉ chiếm 50% tổng sản lượng gạo mỗi năm, trong khi xuất khẩu chỉ chiếm 32% và phần còn lại để lưu kho. Trong trường hợp nhu cầu xuất khẩu và tiêu dùng nội địa gia tăng vì có nhiều người ở nhà hơn, tình trạng thiếu hụt cũng không thể xảy ra.



Trong khi đó, ông Chookiat Ophaswongse, Chủ tịch danh dự Hiệp hội Các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan (TREA), nhận định với tờ Bangkok Post rằng nhiều nước xuất khẩu và nhập khẩu gạo đã tăng cường an ninh lương thực trong nước giữa lúc dịch Covid-19 lây lan ra toàn cầu. Riêng Thái Lan không cho thấy dấu hiệu hạn chế xuất khẩu gạo lúc này ngay cả khi hạn hán trên diện rộng khiến sản lượng vụ lúa thứ hai thấp hơn.

Nhu cầu gạo toàn cầu đã gia tăng sau khi dịch Covid-19 bùng phát Ảnh: Bloomberg

Nhu cầu gạo toàn cầu đã gia tăng sau khi dịch Covid-19 bùng phát, đẩy giá gạo tăng thêm 30-50 USD/tấn kể từ đầu năm nay. Riêng giá xuất khẩu của gạo Thái Lan vào cuối tháng 3 vừa qua đạt mức 550 USD/tấn, cao nhất kể từ tháng 8-2013. Bộ Nông nghiệp Mỹ hồi tháng 2 dự báo thương mại gạo toàn cầu năm 2020 là 45,3 triệu tấn, giảm 700.000 tấn so với dự báo đưa ra 1 tháng trước đó. Trong khi đó, một hiệp hội thương mại ở Thái Lan cho rằng xuất khẩu gạo của nước này sẽ giảm còn 7,5 triệu tấn trong năm 2020 (so với mức 11,1 triệu tấn năm 2018, theo số liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ).

Còn về thị trường gạo Việt Nam, báo cáo mới đây của Bộ Công Thương, nhu cầu xuất khẩu tăng mạnh đã làm cho giá thị trường nội địa biến động, tăng 20% - 25% tùy theo chủng loại lúa, gạo. Trong khi đó, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2020 trung bình 455 USD/tấn, tăng khoảng 4% so với cùng kỳ năm 2019.

Theo ông Phạm Thái Bình, Tổng Giám đốc Công ty CP Nông nghiệp công nghệ cao Trung An (TP Cần Thơ), do năm 2019, giá gạo trong nước quá thấp nên khi so sánh phần trăm cảm thấy giá tăng nhiều. "Công ty chúng tôi cung cấp gạo nội địa theo hợp đồng vẫn giữ giá từ năm 2015 đến nay. Ngoài những loại gạo cao cấp giá trên 25.000 đồng/kg, vẫn có loại gạo sạch giá chỉ 11.000-13.000 đồng/kg. Còn gạo xuất khẩu, so với trước dịch, chúng tôi chào giá tăng hơn khoảng 5% đối với loại gạo thơm" - ông Bình nói.