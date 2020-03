Bang Illinois với 12,7 triệu dân và có thành phố Chicago đã ra lệnh cho những ai làm công việc không thiết yếu phải ở nhà. Theo đó, Thống đốc Illinois J.B. Pritzker hôm 20-3 ra lệnh "không phận sự, không được ra đường" toàn bang, bắt đầu từ lúc 17 giờ (giờ địa phương) ngày 21-3 cho tới ngày 7-4. Theo tờ báo địa phương Chicago Tribune, Thống Đốc Pritzker nói quyết định này dựa trên thảo luận với các chuyên gia y tế, chuyên gia dịch tễ và cả các nhà toán học.

Thống đốc Pritzker nói: "Tôi đã hỏi tất cả các chuyên gia đó là tôi có thể làm gì để cứu được mạng sống nhiều người nhất. Tất cả những người này đều trả lời tôi rằng phải thi hành ngay lập tức lệnh ở trong nhà để cứu hàng chục ngàn mạng người ở bang Illinois".

Lệnh hành pháp để bắt buộc 100% lực lượng lao động không thiết yếu phải ở nhà được thi hành với các khoản phạt dân sự. Ảnh: VOX

Người dân vẫn có thể đi mua thực phẩm, mua xăng, đi dạo, cũng như đến tiệm mua thuốc. Mọi con đường, kể cả các đường xa lộ xuyên bang, vẫn mở để người dân di chuyển. Ông Pritzker khẳng định cuộc sống của người dân ở bang này sẽ không bị ảnh hưởng nhiều, đồng thời kêu gọi người dân kiên nhẫn giữa dịch Covid-19.



Thống đốc Pritzker cho biết cảnh sát được lệnh theo dõi tình hình và có hành động khi cần thiết. Thị trưởng Chicago, bà Lori Lightfoot, yêu cầu người dân thành phố này hãy tuân hành nghiêm chỉnh, dù đây "không là thiết quân luật hay lệnh cấm không ra khỏi nhà". Ngoài ra, bà không quên kêu gọi là người dân chớ hốt hoảng vét sạch mọi thứ. "Hãy nghĩ đến hàng xóm của mình và đừng tích trữ" - Thị trưởng Lightfoot nói.

Trên toàn nước Mỹ, hơn chục bang đã đóng cửa trường học trước dịch Covid-19. Ảnh: NEW YORK TIMES

Trong khi đó, lệnh giới hạn đi lại của hai bang New York, California (vốn thuộc vào nhóm đông dân nhất ở Mỹ) khiến hoạt động của 60 triệu người bị giới hạn, nhưng cho phép các doanh nghiệp thiết yếu như thực phẩm, thuốc men, điện, nước tiếp tục hoạt động.



Đưa ra hành động quyết liệt nhất để bảo vệ người dân, Thống đốc của New York Andrew Cuomo ký ban hành lệnh bắt buộc 100% lực lượng lao động không thiết yếu phải ở nhà và tất cả các doanh nghiệp không thiết yếu phải đóng cửa. Bên cạnh đó, New York đang cố tăng thêm số lượng giường bệnh, hiện đang ở mức khoảng 50.000. Văn phòng thống đốc cho biết khoảng 18% trường hợp nhiễm dịch ở bang này, tương đương 1.255 người phải nhập viện.

Đường phố vắng người ở California. Ảnh: AP

Thống đốc bang New Jersey Phil Murphy cho biết ông có kế hoạch ban hành lệnh tương tự đối với 9 triệu dân của bang, đóng cửa tất cả doanh nghiệp, trừ những doanh nghiệp thiết yếu, trong vòng 24 giờ tới. Như vậy đến nay, 1/5 trong tổng số 325 triệu dân Mỹ đang được yêu cầu ở nhà. Bốn bang New York, California, Illinois và New Jersey chiếm khoảng 30% nền kinh tế Mỹ, cũng là nền kinh tế lớn nhất thế giới.



Trước đó, Tổng thống Donald Trump đã kích hoạt Đạo luật Sản xuất Quốc phòng có từ thời Chiến tranh Triều Tiên. Theo đó, đạo luật này cho phép Tổng thống Trump mở rộng các nguồn cung từ ngành công nghiệp Mỹ, tăng cường sản xuất khẩu trang, mặt nạ chống độc, máy thở và nhiều thiết bị y tế cần thiết khác để đối phó với dịch Covid-19.

Tính đến sáng 21-3, Mỹ có thêm 55 ca tử vong, nâng tổng ca tử vong lên 262. Số trường hợp mắc Covid-19 mới trong ngày 20-3 là 5.786, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 19.575 ca.