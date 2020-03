Với 90 phiếu thuận và 8 phiếu chống, dự luật đã được Thượng viện Mỹ thông qua với các điều khoản chi trả bảo hiểm thất nghiệp, cho phép người lao động Mỹ được nghỉ phép hưởng lương trong tình huống khẩn cấp và được xét nghiệm virus SARS-CoV-2 miễn phí.

Ngoài ra, người lao động vẫn được chi trả tối đa 10 ngày nghỉ ốm. Đây là gói ngân sách hỗ trợ thứ hai được Quốc hội Mỹ thông qua trong trong bối cảnh ngày càng có những lo ngại về sự bùng phát dịch Covid-19 tại nước này.

Sau khi được lưỡng viện Quốc hội thông qua, gói hỗ trợ này dự kiến sẽ nhanh chóng được Tổng thống Donald Trump ký duyệt, theo South China Morning Post. Trước đó, ông Trump từng bày tỏ ủng hộ dự luật này trong một tuyên bố trên trang mạng Twitter.

Một số đảng viên Cộng hòa, trong đó có Thượng nghị sĩ Tom Cotton, đã kêu gọi sửa đổi thêm cho dự luật, vì lo ngại rằng các điều khoản không thực hiện đầy đủ hoặc đủ nhanh.

Với 90 phiếu thuận và 8 phiếu chống, dự luật đã được Thượng viện Mỹ thông qua với các điều khoản chi trả bảo hiểm thất nghiệp. Ảnh: EPA-EFE

Nhà Trắng đang thúc đẩy đề xuất gói trợ giúp trị giá 1.000 tỉ USD nhằm giúp người dân Mỹ giảm thiểu tác động tiêu cực của Covid-19 ngày càng diễn biến phức tạp. Theo dự thảo kế hoạch, chính quyền của ông Trump sẽ tìm cách chi 500 tỉ USD cho các khoản thanh toán bằng séc đối với từng người Mỹ.

Tuy nhiên, một số đối tượng sẽ không đủ điều kiện nhận khoản hỗ trợ này nếu thu nhập của họ vượt quá một mức nhất định. Bộ Tài chính Mỹ cho biết khoản hỗ trợ này sẽ được giải ngân thành 2 đợt, với cùng số tiền 250 tỉ USD bắt đầu từ ngày 6-4 và sau đó vào ngày 18-5.



Trong ngày 18-3, Tổng thống Trump cũng kích hoạt Luật Sản xuất Quốc phòng để tăng tốc sản xuất các thiết bị cần thiết cho cuộc chiến chống dịch. Thông báo tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, Tổng thống Trump nói rằng ông ký Luật Sản xuất Quốc phòng, cho phép tổng thống yêu cầu ngành công nghiệp Mỹ tăng cường sản xuất các thiết bị và vật tư quan trọng như máy thở, khẩu trang và đồ bảo hộ cho nhân viên y tế. Luật này được đưa ra từ thời Chiến tranh Triều Tiên những năm 1950.

Tấm biển mới dựng trước cửa hàng ở Seattle, bang Washington, có dòng chữ nhắc nhở người dân chú ý giữ khoảng cách. Ảnh: REUTERS

Ông Trump nói: "Tôi coi mình như một tổng thống thời chiến. Chúng ta đang chiến đấu trong một cuộc chiến, tình hình rất khó khăn. Chúng ta sẽ đánh bại kẻ thù vô hình". Bên cạnh đó, ông Trump sẽ kích hoạt một luật khác cho phép giới chức trách Mỹ trả ngược những di dân tìm cách vượt qua biên giới phía Nam của Mỹ một cách phi pháp.

Hiện dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, khiến chính quyền ông Trump phải đưa ra một loạt biện pháp đối phó mạnh mẽ như đóng cửa biên giới với Cananda, kích hoạt Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang (FEMA) trên toàn quốc và xem xét viện dẫn Đạo luật sản xuất quốc phòng nhằm tăng cường sản xuất những vật tư y tế thiếu hụt, nâng cao năng lực xét nghiệm virus SARS-CoV-2.



Tàu bệnh viện USNS Comfort. Ảnh: HẢI QUÂN MỸ

Về việc điều tàu Hải quân tới TP New York và bờ Tây để hỗ trợ các bệnh viện, Lầu Năm Góc ngày 19-3 cho biết hiện tàu vẫn chưa sẵn sàng. Lý do là vì tàu bệnh viện USNS Comfort đang bảo trì ở cảng Norfolk thuộc bang Virginia. Nhà chức trách sẽ đẩy nhanh tiến độ bảo trì. Hiện cũng không rõ tàu USNS Mercy, hiện cập cảng San Diego, có tới New York hay không.



Tính đến sáng 19-3, trang Worldometers cho biết Mỹ ghi nhận thêm 2.858 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng ca nhiễm lên 9.269. Mỹ có thêm 42 ca nhiễm, nâng tổng ca tử vong lên 151 ca. Số người bình phục là 106.