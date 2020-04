Reuters hôm 13-4 cho biết hàng chục ngàn công nhân nhập cư, nhiều người đến từ Nam Á như Bangladesh và Ấn Độ, sống trong các ký túc xá chật chội trên khắp Singapore vốn trở thành nguồn lây nhiễm virus SARS-CoV-2 lớn nhất trong những ngày gần đây.

Nhà chức trách đang chuyển một số người khỏe mạnh tới các địa điểm khác bao gồm trại quân sự, trung tâm triển lãm, khu nhà ở công cộng và tàu lưu trú thường được mô tả là "khách sạn nổi".

"Mỗi cơ sở có thể chứa vài trăm công nhân, được sắp xếp phù hợp để giữ khoảng cách an toàn. Các tàu đang neo đậu tại một khu vực hạn chế ở cảng Singapore" - Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Khaw Boon Wan viết trên mạng xã hội Facebook hôm 12-4.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Khaw Boon Wan thăm một khoang tàu cơ bản hôm 12-4. Ảnh: Reuters

Ông cũng chia sẻ những bức ảnh chụp một khoang tàu cơ bản, sạch sẽ với 3 chiếc giường được phủ vải màu xanh, đồng thời cho biết công nhân có thể sử dụng nó để tập thể dục mỗi ngày. Bữa ăn sẽ được chuẩn bị từ bên ngoài rồi được chuyển đến "khách sạn nổi", qua đó giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm bệnh. Nhà chức trách còn thiết lập một cơ sở y tế trên đất liền gần đó.

Cơ quan Hàng hải và Cảng Singapore (MPA) cho biết họ sẽ hợp tác với nhà điều hành PSA Singapore, đơn vị xây dựng giàn khoan của Tập đoàn Keppel, nhà cung cấp sà lan nổi Bibby Maritime Ltd và nhà điều hành căn hộ dịch vụ The Ascott Ltd để hỗ trợ kế hoạch nói trên.

Hàng chục ngàn công nhân nhập cư, nhiều người đến từ Nam Á như Bangladesh và Ấn Độ, sống trong các ký túc xá chật chội trên khắp Singapore. Ảnh: Reuters

Trước khi dịch bệnh bùng phát, hàng chục ngàn công nhân nhập cư làm việc tại các công trường xây dựng, trên đường phố và dọn dẹp nhà ở. Tuy nhiên, khi Covid-19 lây lan mạnh, họ buộc phải ở trong ký túc xá. Gần đây, nhiều trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 được phát hiện trong ký túc xá như vậy.

Chính quyền địa phương đã liệt ít nhất 3 ký túc xá là khu vực cách ly. Tất cả công nhân nhập cư trên đảo sẽ không được phép rời khỏi ký túc xá của họ. Bộ trưởng Bộ Nhân lực Josephine Teo nói rằng điều này dự kiến ảnh hưởng đến 200.000 công nhân tại 43 ký túc xá.

Cuối ngày 13-4, Singapore ghi nhận 386 ca mắc Covid-19. Mức tăng kỷ lục trong một ngày này nâng tổng số ca nhiễm ở Singapore lên 2.918, với 9 ca tử vong.