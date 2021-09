Trung Quốc khoe vắc-xin mRNA nội địa đầu tiên

Vắc-xin Covid-19 dựa trên công nghệ mRNA đầu tiên của Trung Quốc sẽ được sản xuất quy mô lớn từ tháng 10, với 200 triệu liều/năm.

Theo Thời báo Hoàn cầu (Trung Quốc), sản phẩm trên có tên là ARCoVax; được đồng phát triển bởi Học viện Khoa học Quân y Trung Quốc, Công ty Suzhou Abogen và Công ty Yunnan Walvax. Quá trình sản xuất quy mô lớn sẽ được bắt đầu tại thị trấn Ngọc Khê, tỉnh Vân Nam – Trung Quốc vào tháng tới.

So với các loại vắc-xin mRNA do Mỹ và Đức phát triển, ARCoVax được truyền thông Trung Quốc khẳng định là "an toàn hơn nhiều" nhờ lựa chọn kháng nguyên chính xác hơn, với lượng kháng thể trung hòa tạo ra cao hơn.