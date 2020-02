Đến nay, tổng số ca nhiễm virus được xác nhận ở Trung Quốc là 79.251 ca. Vào cuối ngày 28-2, tổng số người chết vì dịch Covid-19 ở Trung Quốc đã lên tới 2.835 người, tăng 47 người so với hôm trước. Trong đó, có 45 ca tử vong ở tỉnh Hồ Bắc, trung tâm của ổ dịch.



Mặc dù số ca nhiễm virus vào ngày 29-2 tăng so với ngày 28-2 nhưng nó vẫn thấp hơn nhiều so với hơn 10 ngày trước đây. Hồi đầu tuần này, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo số ca nhiễm bệnh mỗi ngày ở các nước khác thậm chí còn cao hơn Trung Quốc.

Tại Hàn Quốc, nước này xác nhận có thêm 813 ca bệnh mới vào ngày 29-2, nâng tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại đây lên 3.150 ca. Đây là số ca nhiễm kỷ lục trong một ngày kể từ khi Hàn Quốc xác định bệnh nhân đầu tiên vào ngày 20-1. Đáng chú ý, sáng 29-2, Hàn Quốc ghi nhận 594 ca mới thì tới chiều lại có thêm 219 ca.



Hơn 90% ca nhiễm mới được phát hiện ở TP Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang lân cận. Tính đến nay, toàn Hàn Quốc có 17 người thiệt mạng vì dịch Covid-19, tất cả đều từ 60 tuổi trở lên.

Số ca nhiễm mới tại Trung Quốc đã giảm nhiều so với 10 ngày trước. Ảnh: REUTERS

Số ca nhiễm tại Hàn Quốc sẽ còn tăng cao vì nước này đang xét nghiệm hơn 260.000 tín đồ giáo phái Tân Thiên Địa.



Hàn Quốc đang khuyến khích người dân không ra khỏi nhà vì đây là "giai đoạn then chốt" trong trận chiến chống dịch Covid-19. Đây là nước có tình trạng bùng phát dịch lớn thứ 2 thế giới ngoài Trung Quốc.

"Chúng tôi đã yêu cầu mọi người hạn chế tham gia các sự kiện công cộng, bao gồm cả các hoạt động tôn giáo hay biểu tình, vào cuối tuần này. Xin hãy ở nhà, hạn chế ra ngoài và tiếp xúc với những người khác" - trích lời Thứ trưởng Bộ Y tế Hàn Quốc Kim Kang-lip tại một cuộc họp báo.

Cũng trong ngày 29-2, Hàn Quốc thông báo nước này phát hiện một trường hợp tái nhiễm virus SARS-CoV-2 sau khi được chữa khỏi. Theo thông tin từ Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), người bị tái nhiễm là một bà cụ 73 tuổi từng bị xác định dương tính với virus hồi đầu tháng 2. Vào ngày 22-2, bà được xuất viện sau khi hồi phục hoàn toàn.

Tuy nhiên, các triệu chứng bệnh xuất hiện trở lại vào 27-2 và bà bị xác định tái nhiễm virus vào ngày hôm sau. Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc có trường hợp người bệnh bị tái nhiễm SARS-CoV-19 sau khi xuất viện. Cơ quan y tế địa phương cho biết người phụ nữ khẳng định bà luôn ở nhà sau khi khỏi bệnh.

Xe cấp cứu chở người bị nhiễm virus đến bệnh viện ở TP Daegu vào ngày 23-2. Ảnh: Reuters

Một khu chợ ở TP Daegu vào ngày 23-2. Ảnh: EPA-EFE