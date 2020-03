Ông Giuseppe Remuzzi, giám đốc Viện Nghiên cứu Dược lý Mario Negri ở Milan, đã cho biết như trên trong một cuộc phỏng vấn Đài phát thanh NPR của Mỹ.

Theo ông, các bác sĩ đa khoa kể lại rằng họ đã chứng kiến một căn bệnh viêm phổi rất lạ, rất nặng, đặc biệt là ở người già vào tháng 12 năm ngoái, thậm chí trước đó một tháng.

Binh sĩ Ý được triển khai thực hiện lệnh "đóng cửa" nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus corona ở Milan ngày 21-3. Ảnh: REUTERS

"Điều này có nghĩa là con virus đó đã lây lan, ít nhất là ở vùng Lombardy, và trước khi chúng tôi biết về sự bùng phát dịch bệnh này ở Trung Quốc" - ông Remuzzi xác nhận.



Thông tin do ông Remuzzi đưa ra trong khi các nhà khoa học tiếp tục tìm kiếm nguồn gốc của virus corona.

Trước đó, chuyên gia bệnh hô hấp Trung Quốc Chung Nam Sơn đã nói rằng mặc dù Trung Quốc là nơi đầu tiên báo cáo mầm bệnh nhưng vẫn chưa chắc chắn nó thực sự xuất phát từ đâu.

Chuyên gia Giuseppe Remuzzi. Ảnh: GLOBALIST

Ông Remuzzi nói rằng chỉ gần đây ông mới nghe các bác sĩ Ý nói về căn bệnh này, có nghĩa là nó đã tồn tại và lây lan mà chẳng ai hay biết. Đáng chú ý là, Ý đã đình chỉ tất cả các chuyến bay đến Trung Quốc vào ngày 31-1, quốc gia đầu tiên làm như vậy.



Theo báo The South China Morning Post, Ý đã có hơn 53.000 trường hợp nhiễm virus corona được xác nhận và 4.825 trường hợp tử vong do Covid-19, căn bệnh gây ra bởi mầm bệnh trên. Để so sánh, Trung Quốc có hơn 81.000 trường hợp nhiễm corona và 3.261 ca tử vong.

Ở trung tâm thành phố Vũ Hán - Trung Quốc, nơi dịch bệnh được xác định trước tiên, các bác sĩ đã bắt đầu nhận thấy "bệnh viêm phổi không rõ nguyên nhân" vào tháng 12-2019. Ca nhiễm đầu tiên được biết đến trong thành phố này có thể xảy ra từ ngày 1-12.

Trong khi đó, báo South China Morning Post cho biết trường hợp đầu tiên nhiễm virus corona ở Trung Quốc đã có thể xảy ra từ giữa tháng 11 nhưng điều đó chưa được Bắc Kinh xác nhận.

Hiện nay cộng đồng khoa học có suy nghĩ rằng sự lây nhiễm đầu tiên ở vùng Lombardy là do một người Ý tiếp xúc với một người Trung Quốc vào cuối tháng 1. Tuy nhiên, nếu có thể chứng minh rằng virus corona mới - chính thức được gọi là SARS-CoV-2 - đã lây lan ở Ý vào tháng 11-2019, thì giả thuyết đó sẽ được đưa lên hàng đầu.

Cuộc tranh luận về nguồn gốc của mầm bệnh cũng đã là tâm điểm của cuộc khẩu chiến giữa Bắc Kinh và Washington.