Tổ chức theo dõi tình báo SITE Intelligence (Mỹ) cho biết Viện Virus học Vũ Hán (WIV) ở Trung Quốc nằm trong số các tổ chức khác gồm Tổ chức Y tế thế giới (WHO) bị tin tặc tấn công.

Thông tin bị tin tặc lấy cắp bị rò rỉ trên các kênh Telegram, mạng Twitter và một số trang mạng xã hội khác. Ảnh chụp màn hình về các nỗ lực đăng nhập vào tài khoản thư điện tử bằng cách sử dụng thông tin bị rò rỉ cũng được đăng trên các trang thảo luận.

Viện Virus học Vũ Hán, liên kết với Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, điều hành phòng thí nghiệm an toàn sinh học cấp 4 duy nhất của Trung Quốc, cấp độ cao nhất trong việc thực hiện nghiên cứu về những mầm bệnh nguy hiểm nhất.

WIV nằm ở TP Vũ Hán, nơi có các trường hợp nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) đầu tiên được ghi nhận. WIV cũng phủ nhận SARS-CoV-2 vô tình bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm.

Viện Virus học Vũ Hán (WIV) ở Trung Quốc nằm trong số các tổ chức khác gồm Tổ chức Y tế thế giới (WHO) bị tin tặc tấn công. Ảnh: Weibo

WHO hôm 23-4 cũng xác nhận khoảng 450 địa chỉ thư điện tử và mật khẩu bị rò rỉ nhưng khẳng định hệ thống của tổ chức này không gặp rủi ro vì dữ liệu đó là cũ. WHO cho hay: "Số vụ tấn công mạng lúc này cao hơn 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái".



Theo SITE Intelligence, nạn nhân của đợt rò rỉ thông tin lần này còn có Quỹ từ thiện Bill và Melinda Gates Foundation, Trumg tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh của Mỹ, Ngân hàng Thế giới, Viện Y tế quốc gia (Mỹ).

Hiện không rõ nhóm tin tặc nào thực hiện cuộc tấn công mạng mới nhưng SITE Intelligence cho rằng thủ phạm muốn quấy rối các tổ chức trên và lấy thông tin nhạy cảm về Covid-19.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) tuần trước cho biết họ đã phát hiện bằng chứng về các tin tặc được chính phủ nước ngoài hậu thuẫn nhắm vào các tổ chức của Mỹ có khả năng nghiên cứu các phương pháp điều trị hoặc vắc-xin Covid-19 tiềm năng. FBI không nêu tên bất kỳ quốc gia nào hoặc xác định tổ chức nào bị nhắm mục tiêu.