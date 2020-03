Như vậy, tổng số ca nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây dịch Covid-19 đến sáng 10-3 tại Trung Quốc là 80.754 người. Tính đến hết ngày 9-3, Trung Quốc ghi nhận thêm 17 trường hợp tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 3.136 người.

Cùng ngày, tỉnh Hồ Bắc xác nhận thêm 17 ca tử vong, thấp hơn so với con số 21 ca ngày 8-3. Tổng số người tử vong do SARS-CoV-2 tại tỉnh nảy tăng lên 3.024 ca. Hồ Bắc ghi nhận 17 ca nhiễm mới, thấp hơn so với con số 36 ca một ngày trước đó.

Một người dân mặc đồ bảo hộ đi qua cổng trường cấp 2 ở Vũ Hán ngày 9-3. Ảnh: REUTERS

Trong khi đó, tại Philippines, đội ngũ bảo vệ an ninh của Tổng thống Rodrigo Duterte ngày 9-3 tuyên bố "không ai được phép chạm vào Duterte theo nghĩa đen" giữa đại dịch Covid-19. Nhóm an ninh Tổng thống Philippines (PSG) giải thích đây là biện pháp để "đảm bảo an toàn cho Tổng thống và gia đình ông giữa lúc dịch Covid-19 bùng phát".



"Những người dự kiến đến gần Tổng thống trong các cuộc họp và sự kiện sẽ được kiểm tra kỹ lưỡng xem có bệnh hay triệu chứng nào liên quan đến Covid-19 hay không" - chỉ huy PSG, Jesus Durante III, nói. Ông này nói thêm rằng đối tượng bao gồm nhân viên PSG, các chính trị gia và các quan chức khác.

Cơ quan chính phủ Philippines cũng tuyên bố các sự kiện tập trung đông người mà ông Duterte với tư cách là khách mời danh dự sẽ được xem xét và có thể bị hủy bỏ, không chỉ vì sự an toàn của Tổng thống Duterte mà còn cho những người tham dự.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), người cao tuổi có tiền sử bệnh có nguy cơ nhiễm dịch cao hơn. Ông Duterte (74 tuổi) là tổng thống lớn tuổi nhất khi đắc cử tại Philippines. Tình trạng sức khỏe của ông Duterte gần đây được truyền thông chú ý. Ông từng nói mắc nhiều bệnh, trong đó có bệnh Buerger (còn gọi là nhược cơ), các bệnh tiền đình và từng xét nghiệm ung thư.

Báo địa phương từng thống kê ông Duterte vắng mặt tại ít nhất 8 sự kiện hồi năm 2019 vì các lý do liên quan tới sức khỏe. Điều này làm dấy lên lo ngại về tình trạng sức khỏe của nhà lãnh đạo Philippines.

Tổng thống Rodrigo Duterte chủ trì một cuộc họp ở cung điện Malacañang vào ngày 4-3. Ảnh: RAPPLER

Cũng trong ngày 9-3, ông Duterte ban bố tình trạng khẩn cấp về y tế sau khi Philippines ghi nhận ca nhiễm trong nước đầu tiên. Ông Duterte yêu cầu toàn bộ các cơ quan chính phủ và địa phương phối hợp và huy động các nguồn lực cần thiết để đối phó với dịch Covid-19. Một số trường học tại Manila tạm nghỉ và Bộ Giáo dục cũng hoãn các sự kiện thể thao ở các trường, cuộc họp cho tới khi có thông báo mới.



Theo trang worldometers, đến sáng 10-3, Philippines ghi nhận 14 ca nhiễm mới, nâng tổng ca nhiễm lên 24 ca. Nước này có ca tử vong đầu tiên là một người đến từ Trung Quốc.