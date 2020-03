Hôm 31-3, Bộ trưởng Y tế Úc Greg Hunt báo cáo 4.400 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên cả nước. Tốc độ gia tăng số ca nhiễm đang chậm lại ở mức 9% so với 25-30% cách đây 1 tuần. Trong đó, 50 người được chăm sóc đặc biệt và 20 người phải thở máy. Số ca tử vong được xác nhận là 19 ca.

Theo ông Hunt, Úc đã xét nghiệm cho hơn 230.000 người. Tỉ lệ tử vong do Covid-19 tại Úc hiện dưới mức 1%, thấp đáng kể so với mức dưới 10% ở một số quốc gia khác. Điều này mở ra hy vọng Canberra có thể sớm khống chế được dịch bệnh. "Đây là một thành tựu do tất cả người Úc đóng góp" – ông Hunt phát biểu trong một cuộc họp báo trên truyền hình.

Tuy nhiên, Hiệu trưởng Trường ĐH Phòng chống và Kiểm soát Nhiễm trùng Úc Philip Russo, dự báo cần phải mất nhiều tuần để chấm dứt số ca nhiễm tăng.

TP Sydney - Úc vắng bóng người. Ảnh: Reuters

Bác sĩ về bệnh truyền nhiễm và nhà vi trùng học tại bệnh viện Canberra, Peter Collignon, cho biết Úc tạm ngừng lệnh phong tỏa hoàn toàn trong khi công bố biện pháp cách ly xã hội tương đối sớm, không như Ý và Mỹ. Ngoài ra, họ vẫn đóng cửa biên giới, quán bar, quán rượu và giữ các tương tác xã hội ở mức tối thiểu.

Một số tiểu bang tại Úc đưa ra hình phạt tiền nặng lên tới 11.000 AUD (6.779 USD) và án tù tiềm tàng lên tới 6 tháng (cùng với đeo thiết bị theo dõi) cho những người không tuân thủ yêu cầu cách ly xã hội.

Giống như tất cả quốc gia bị ảnh hưởng bởi Covid-19, thị trường tài chính và việc làm của Úc cũng không tránh khỏi tác động khiến chính phủ phải công bố gói kích thích nền kinh tế.

Trong khi đó, tại Bồ Đào Nha, chính quyền nước này tuyên bố tạm thời trao quyền công dân đầy đủ cho người di cư và người tị nạn giữa thời điểm xảy ra dịch bệnh. Nhờ vậy, họ được hưởng dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho đến ngày 30-6.

Hội đồng Bộ trưởng Bồ Đào Nha giải thích rằng quyết định trên nhằm giảm thiểu rủi ro cho sức khỏe cộng đồng. Bồ Đào Nha tuyên bố tình trạng khẩn cấp vào ngày 18-3, kéo dài trong 15 ngày. Tổng thống Marcelo Rebelo de Sousa mô tả Covid-19 là "một cuộc chiến thực sự", gây ra những thách thức đối với "lối sống và nền kinh tế" của đất nước.

Hôm 31-3, Bồ Đào Nha đang có 6.408 ca nhiễm, 140 ca tử vong do Covid-19 và 43 người hồi phục.