Nỗ lực tìm kiếm, cứu hộ sau thảm họa động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ đang đối mặt thêm thử thách sau khi các nhóm cứu hộ của Đức và Áo hôm 11-2 tạm dừng hoạt động này vì lo ngại về tình hình an ninh.



Người phát ngôn của Tổ chức Tìm kiếm và cứu nạn quốc tế Đức (ISAR) Stefan Heine cho biết: "Ngày càng có nhiều báo cáo về đụng độ giữa các phe phái khác nhau". ISAR và Cơ quan Cứu trợ kỹ thuật liên bang Đức (THW) cho biết họ sẽ tiếp tục công việc ngay khi tình hình được Cơ quan Xử lý khẩn cấp và thảm họa Thổ Nhĩ Kỳ đánh giá là an toàn.



Theo Giám đốc điều hành ISAR Steven Bayer, vài ngày sau khi thảm họa xảy ra, tình hình an ninh thường xấu dần đi, một phần do nguồn cung thực phẩm và nước đang cạn kiệt. Một lý do khác là hy vọng mà mọi người có đang ngày càng tắt dần và hy vọng này có thể biến thành sự tức giận.

Xe chở hàng cứu trợ từ Ả Rập Saudi tại một cửa khẩu ở TP Afrin - Syria hôm 11-2 Ảnh: REUTERS

Trước đó, theo phát ngôn viên quân đội Áo, một vụ đụng độ giữa các nhóm không rõ danh tính tại tỉnh Hatay khiến hàng chục thành viên của Đơn vị Cứu trợ thảm họa lực lượng Áo (AFDRU) phải tìm nơi trú ẩn và AFDRU phải tạm dừng hoạt động trong vài giờ. Sau đó, Bộ trưởng Quốc phòng Áo Michael Bauer cho biết quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã can thiệp và bảo vệ để AFDRU tiếp tục hoạt động cứu hộ.

Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ không xác nhận thông tin xảy ra đụng độ tại khu vực bị động đất tàn phá. Thay vào đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm 11-2 chỉ nói đến tình hình an ninh chung. Ông cho biết đã xảy ra một số vụ cướp bóc, đồng thời cảnh báo sẽ sử dụng quyền hạn khẩn cấp để trừng phạt người phạm luật.

Trong lúc hoạt động cứu hộ gặp trở ngại, con số người thiệt mạng trong thảm họa đã vượt qua 29.000 hôm 12-2. Bộ trưởng Y tế Thổ Nhĩ Kỳ Fahrettin Koca cho biết con số tử vong tại nước này ít nhất là 24.617 người, còn tại Syria là 4.500 người. Tuy nhiên, giới chức Liên Hiệp Quốc (LHQ) dự báo con số này có thể cao hơn nhiều.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, hoạt động tìm kiếm, cứu hộ vẫn tiếp tục hôm 12-2, tức 6 ngày kể từ khi xảy ra động đất. Tuy nhiên, tại Tây Bắc Syria, sự quan tâm đã chuyển sang hoạt động tìm kiếm thi thể nạn nhân và giúp đỡ người không còn nơi trú ngụ. LHQ cho biết ít nhất 870.000 người cần được hỗ trợ khẩn cấp bữa ăn nóng tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.



Trong khi đó, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 11-2 kêu gọi hỗ trợ 42,8 triệu USD để đáp ứng nhu cầu y tế trước mắt trong bối cảnh gần 26 triệu người bị ảnh hưởng bởi động đất. WHO cũng ước tính khoảng 15 bệnh viện bị hư hại sau thảm họa tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ hôm 11-2 thông báo tiến hành điều tra nghi vấn có sai phạm hoặc sơ suất, dẫn đến các tòa nhà có nguy cơ dễ sụp đổ trong động đất. Truyền thông địa phương đưa tin nhà chức trách nước này đã bắt giữ ít nhất 14 người vì cáo buộc "sơ suất trong xây dựng". Khoảng 4.000 tòa nhà đã sụp đổ trong thảm họa động đất tại nước này.