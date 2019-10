Vị phi công hải quân này lần đầu kể câu chuyện chạm chán UFO của mình trên tờ The New York Times vào tháng 12-2017. Trong vụ việc được cho là xảy ra năm 2004, phi đội của ông Fravor chứng kiến ​​một vật thể không xác định có kích thước chiếc Boeing 747 dưới mặt nước trong cuộc tập trận ở Thái Bình Dương, cách bờ biển TP San Diego của bang California 160 km.

Ông cho biết vật thể bay quan sát được từ buồng lái của chiếc Boeing F/A-18E/F Super Hornet vào năm 2004 "dài khoảng 12 m, có hình bầu dục, giống như viên kẹo Tic Tac" và "tiến, lùi, sang trái, sang phải" khó đoán. Ông Fravor đã cố gắng chặn vật thể này nhưng nó vọt đi với tốc độ đáng kinh ngạc.

Hình ảnh vật thể bay được ghi lại có hình bầu dục giống viên kẹo Tic Tac. Ảnh: SPACE

Trong lần phỏng vấn mới nhất, ông Fravor kể rằng nhờ máy bay có trang bị camera hồng ngoại, một thành viên khác ghi được hình ảnh một trong những vật thể bay sau khi hệ thống radar bị phá nhiễu."Một trong những phi công mà tôi biết là người lái trực thăng. Đó là chiếc trực thăng vận tải CH-53 của thủy quân lục chiến Mỹ" - ông Fravor kể lại.

Theo lời ông Fravor, phi công này đang thực hiện nhiệm vụ thu hồi máy bay không người lái thì phát hiện "một vật thể tối trồi lên từ đáy biển". "Đó là thứ gì vậy? - phi công nói", ông Fravor nhớ lại. Sau đó, phi công đưa trực thăng rời khu vực và "khối vật chất tối cũng lặn xuống biển".



Ông Fravor nói vụ việc còn lặp lại vài tháng sau đó. "Khi anh ta đang thu hồi ngư lôi. Vật chất tối lại xuất hiện. Nó chắc chắn không thể là tàu ngầm. Vật thể hình tròn to lớn này đang trồi lên từ biển sâu và phi công la hét trong đường truyền liên lạc, gấp rút đưa thợ lặn lên khỏi mặt nước, trong khi làm mất ngư lôi". Ông Fravor nói viên phi công quả quyết rằng ngư lôi không chìm xuống nước mà "bị vật chất tối đó hút vào". Cựu tư lệnh hải quân Mỹ cho rằng vật thể lạ có thể "thao túng" trọng lực, bay qua khoảng không.

Trung úy Ryan Graves nói mình nhìn thấy UFO gần như mỗi ngày trên bầu trời nằm giữa bang Florida và Virginia năm 2014-2015. Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG MỸ

Đoạn ghi hình bằng camera hồng ngoại nêu trên được chuyển đến Luis Elizondo - một cựu sĩ quan tình báo quân đội, người tự nhận rằng đã chỉ đạo dự án nghiên cứu UFO của Lầu Năm Góc hồi năm 2017, để đưa vào cơ sở dữ liệu về các mối đe dọa trên không. Đoạn video được công bố cùng với 2 video khác, được đặt tên là "FLIR1", "Gimbal", "GoFast".



Theo kênh RT (Nga), đoạn video được đặt tên "FLIR1" cho thấy vật thể hình viên thuốc màu tối lơ lửng trong vài giây trước khi bay xẹt sang một bên với tốc độ cực lớn. Còn video tên "Go Fast" cho thấy cảm biến máy bay Hải quân Mỹ đang theo dõi một vật thể di chuyển rất nhanh. Trong video, có tiếng các phi công thốt lên đầy phấn khích tự hỏi họ đã nhìn thấy gì.



Đoạn video thứ 3 có tên "Gimbal" cho thấy một vật thể thuôn dài di chuyển nhịp nhàng trước khi dừng lại và xoay trước sự kinh ngạc của các phi công.

Các vụ phát hiện UFO xảy ra ở nơi các phi công Mỹ thường xuyên huấn luyện. Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG MỸ

3 video này được công bố bởi tờ The New York Times và một nhóm nghiên cứu về UFO có tên Viện khoa học và nghệ thuật To The Stars, do Tom DeLonge - cựu thành viên nhóm nhạc Blink-182 lập ra. Hồi tháng trước, những đoạn video được ghi lại bởi các phi công trong giai đoạn 2004-2015 được xác nhận là có thật, nhưng quân đội Mỹ không giải thích được vật thể bí ẩn là thứ gì.



"Lực lượng hải quân gọi những vật thể được nhìn thấy trong đoạn phim đó là các hiện tượng không trung chưa xác định" - ông Joseph Gradisher, người phát ngôn của Phòng chiến tranh điện tử thuộc hải quân Mỹ nói với Black Vault. Các tình tiết xung quanh việc công bố đoạn video trở thành chủ đề gây tranh cãi dữ dội trong hai năm qua.



Đó là chưa kể đến việc trung úy Ryan Graves kể với báo Daily Mail rằng nhìn thấy UFO gần như mỗi ngày trên bầu trời nằm giữa bang Florida và Virginia trong năm 2014-2015, trong đó có UFO bay cao 9.000 m, đạt tốc độ siêu thanh. Ông này kể rằng vào cuối năm 2014, một phi công trở về với "vẻ mặt kinh hoàng" thông báo về việc suýt va chạm với UFO có dạng "quả cầu bao quanh khối lập phương", khi nó chen vào giữa đội bay.



Một phi công khác là Danny Accoin tiết lộ hệ thống cảm biến, radar, nhận dạng phát hiện UFO nhưng nhìn bằng mắt thường thì không thấy gì.