Các chuyến bay đến sân bay này buộc phải chuyển hướng vì hoạt động sửa chữa đang được tiến hành. Sân bay này chỉ có một đường băng.

Đường băng "tan chảy' vì nắng nóng gay gắt. Ảnh: Twitter

Người phát ngôn của sân bay Luton cho biết: "Với nhiệt độ cao như hiện nay, bề mặt đường băng xuất hiện vết nứt. Các kỹ sư đã được gọi ngay đến hiện trường và công việc sửa chữa đang được tiến hành để hoạt động sân bay có thể được nối lại trong thời gian sớm nhất".

Một hành khách tức giận đã viết trên mạng Twitter: "Chuyện này sẽ mất bao lâu?". Một người khác viết: "Họ vừa đóng cửa đường băng tại sân bay Luton trong ít nhất một giờ. Chuyến bay chúng tôi bị hoãn và họ đã dừng mọi thứ. Các chuyến bay đến khác đang được chuyển hướng". Không quân Hoàng gia Anh cũng đã tạm dừng các chuyến bay ra vào Brize Norton, căn cứ không quân lớn nhất ở Anh, vì "đường băng tan chảy".

Sự cố trên diễn ra khi một số khu vực ở Anh chứng kiến ​​nhiệt độ cao lên đến 42 độ C trong bối cảnh người dân được khuyến cáo ở trong nhà và tránh sử dụng các phương tiện giao thông công cộng trong trường hợp không cần thiết.

Nhiệt độ tăng cao cũng đã buộc Cơ quan Y tế Anh ban bố cảnh báo nắng nóng lên mức 4 từ ngày 18 đến 20-7. Hôm 18-7, nhiệt độ ở cộng đồng Hawarden, thuộc khu vực Flintshire ở xứ Wales lên đến 37,1 độ C, vượt mức cao kỷ lục được ghi nhận trước đó là 35,2 độ C vào ngày 2-8-1990. Chiều 18-7 (giờ địa phương), nhiệt độ tại Vườn Kew Gardens ở phía Tây London lên đến 37,5 độ C.

Lực lượng cứu hoả không chế đám cháy ở làng Newgale, Pembrokeshire, xứ Wales. Ảnh: Tom Mantle

Theo Daily Mail, một số trường học ở Nottinghamshire, Hampshire và Oxfordshire đã phải đóng cửa trong khi những trường khác dự kiến có động thái tương tự vì nắng nóng. Trước đó, khoảng 53 trường học ở Buckinghamshire đã đóng cửa và chuyển sang hình thức học trực tuyến. Trong khi đó, một số tuyến tàu điện phải ngừng hoạt động vì gặp trục trặc kỹ thuật do ảnh hưởng nhiệt độ cao. Các công ty quản lý nguồn nước đã cảnh báo cần có hành động khẩn cấp trước nguy cơ thiếu nước ở một số khu vực của Anh.