Nhiều người còn đưa theo các bác sĩ hoặc y tá cá nhân trên các chuyến bay để điều trị cho họ và gia đình trong trường hợp bị nhiễm bệnh.

Những người giàu có cũng đang "bao vây" bác sĩ tại các phòng khám tư ở phố Harley, London và trên toàn thế giới với yêu cầu xét nghiệm virus chủng mới SARS-CoV-2.

Ông Mark Ali, giám đốc điều hành và chuyên môn của Phòng khám tư nhân tại phố Harley, cho biết: "Đây là nhu cầu rất lớn của những người rất giàu. Thật không may, chúng tôi không thể cung cấp các xét nghiệm, Cơ quan Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) đã nói rằng tất cả các xét nghiệm nên được thực hiện tập trung. Bộ Y tế và Chăm sóc Xã hội cũng yêu cầu tất cả các xét nghiệm phải được thực hiện bởi NHS và Trung tâm Y tế Công cộng Anh (PHE)".

Tuy nhiên, nhân viên tại một cơ sở khác của phố Harley, người từ chối nêu tên, cho biết phòng khám của họ đã sắp xếp cho các khách hàng liên quan được xét nghiệm ở các quốc gia khác hoặc các mẫu bệnh phẩm được gửi ra nước ngoài để xét nghiệm.

Một trong những boongke đạn ở bang Nam Dakota. Ảnh: EPA

Ông Ali, bác sĩ phẫu thuật tim mạch, nói khách hàng của ông đã yêu cầu tiêm vắc-xin Covid-19, mặc dù các nhà khoa học nói sẽ mất ít nhất một năm nữa mới có vắc-xin. Ông nói: "Chúng tôi đã cung cấp rất nhiều loại vắc-xin cúm và tư vấn cho những người muốn biết chi tiết về sức khỏe và lối sống của họ".



Bác sĩ Ali cho biết phòng khám của ông cũng đang cung cấp cho những người giàu dịch vụ truyền tĩnh mạch vitamin và khoáng chất để tăng cường hệ thống miễn dịch của họ. Chi phí khoảng 350 bảng Anh".

Tỷ phú Ken Langone, 84 tuổi, đồng sáng lập Công ty nội thất Home Depot, gọi cho một nhà điều hành và nhà khoa học hàng đầu tại NYU Langone Health, một bệnh viện ở New York do ông sở hữu: "Những gì tôi cần lúc này là những người thông minh hơn tôi, am hiểu hơn tôi về dịch bệnh cúm tồi tệ này" - ông ấy nói với đài Bloomberg.

Giám đốc điều hành của Dịch vụ đặt vé máy bay riêng PrivateFly, ông Adam Twidell, cho biết doanh số công ty tiếp tục tăng vọt ở các hoạt động phục vụ những người giàu có như sắp xếp các chuyến bay giúp họ sơ tán về nhà từ các quốc gia có nguy cơ cao.

Khách hàng của PrivateFly là những người thuộc nhóm cao tuổi hoặc những người có tình trạng sức khỏe yếu khiến họ đặc biệt lo lắng về việc tiếp xúc với đám đông trên các chuyến bay của hãng hàng không này. Chúng tôi vừa đi cùng chuyến bay với một hành khách bị suy giảm miễn dịch trở về London từ miền Nam nước Pháp.

Ông Twidell còn cho biết các khách hàng giàu có khác cũng đang sắp xếp các chuyến bay ra khỏi Vương quốc Anh và các nước châu Âu khác trước khi đất nước họ có thể áp dụng các biện pháp cách ly toàn quốc như Ý.

Mặt khác, giới siêu giàu còn yêu cầu quyền vào phòng chờ riêng để tránh nguy cơ tương tác với số lượng lớn công chúng đi du lịch. Tại đó, họ làm thủ tục hải quan và an ninh riêng tư và khách được đưa đến tận cửa máy bay.

Công ty Quintessively, chuyên cung cấp các dịch vụ xa xỉ, cho biết khách hàng của họ đã chuyển đổi ngôi nhà của mình thành một boongke ngầm theo phong cách quân đội.

Ông Robert Vicino, người sáng lập và giám đốc điều hành của Vivos Group, một công ty có trụ sở tại California chuyên xây dựng các hầm trú ẩn dưới lòng đất để chống lại các thảm họa, cho biết công ty của ông đã nhận được sự gia tăng đáng kể các đơn đặt hàng từ khi cuộc khủng hoảng diễn ra.

Vivos đã chuyển đổi một boongke ngầm thời chiến tranh lạnh ở bang Indiana thành nơi ở cho 80 người và đang cung cấp nội thất cho 575 boong-ke bê tông trong một kho vũ khí chiến tranh thế giới thứ hai bị bỏ hoang ở bang Nam Dakota.