Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hôm 20-3 cảnh báo người trẻ tuổi có thể mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) và tử vong vì bệnh này. "Dữ liệu từ nhiều quốc gia cho thấy người dưới 50 tuổi chiếm tỉ lệ đáng kể trong số các bệnh nhân nhập viện vì Covid-19" - Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết tại một cuộc họp báo. Ông Ghebreyesus cũng phát đi thông điệp rằng người trẻ không "bất khả chiến bại" trước chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) và có thể khiến họ nhập viện trong nhiều tuần và thậm chí tử vong.



WHO đưa ra cảnh báo trên sau khi xuất hiện bằng chứng mới từ châu Âu và Mỹ cho thấy SARS-CoV-2 không "tha" người trẻ như suy nghĩ ban đầu. Dữ liệu từ Trung Quốc cho thấy ngay cả khi người già và người có vấn đề sức khỏe dễ bị tổn thương nhất bởi Covid-19 thì không ít người từ 20-40 tuổi cũng mắc bệnh nặng. Theo một số báo cáo từ Ý và Pháp, nhiều bệnh nhân Covid-19 trẻ thậm chí cần được chăm sóc đặc biệt. Rủi ro đặc biệt lớn đối với người mắc những bệnh chưa được chẩn đoán. Tại Ý, quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất ở châu Âu, gần 1/4 trong số gần 28.000 bệnh nhân Covid-19 có tuổi từ 19 đến 50, theo trang web dữ liệu Statista.

Nhân viên y tế chăm sóc cho một bệnh nhân Covid-19 tại TP Cremona - Ý hôm 19-3 Ảnh: Reuters

Xu hướng tương tự cũng được ghi nhận tại Mỹ. Trong số gần 2.500 trường hợp nhiễm bệnh Covid-19 đầu tiên ở Mỹ, 705 người trong độ tuổi từ 20 đến 44, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC). Đáng chú ý, 15%-20% số bệnh nhân nói trên phải nhập viện, trong đó một số người cần được chăm sóc đặc biệt hoặc thậm chí đã tử vong. Theo trang Bloomberg, một trong những bệnh nhân trẻ nói trên là Clement Chow, chuyên gia di truyền học tại Trường ĐH Utah (Mỹ). "Tôi còn trẻ và không có rủi ro nhiễm bệnh cao nhưng hiện tôi nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt với tình trạng nghiêm trọng. Chúng ta thật sự chưa hiểu biết nhiều về loại virus này" - ông Chow chia sẻ trên mạng xã hội Twitter. Ông Chow cho biết mình bị sốt nhẹ trong vài ngày và sau đó ho nặng dẫn đến suy hô hấp. Người này không cho biết tuổi của mình trong các thông điệp trên mạng nhưng thông tin trên mạng cho biết ông tốt nghiệp đại học năm 2003.

Tại cuộc họp báo trong tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi những người trẻ không nên có những hành vi liều lĩnh, như tham dự tiệc tùng, đi biển và tụ tập ở quán rượu. "Ngay cả khi người trẻ không mắc bệnh thì việc lựa chọn điểm đến cũng có thể đem lại sự khác biệt giữa sự sống và cái chết cho người khác" - ông Ghebreyesus nhấn mạnh. Tổng giám đốc WHO lý giải các cuộc tụ tập đông người không chỉ khuếch đại dịch bệnh mà còn có thể khiến virus phát tán rất xa khỏi tâm dịch, từ đó cản trở nỗ lực khống chế dịch bệnh.

Ông Anthony Fauci, Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm quốc gia Mỹ, cũng kêu gọi giới trẻ nỗ lực bảo vệ bản thân và những người khác quanh mình. Theo ông Fauci, người trẻ tuổi khỏe mạnh là một phần quan trọng của nỗ lực đối phó dịch Covid-19 tại Mỹ.