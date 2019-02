Hổ Sumatra đực giết con cái ngay lần hẹn hò đầu tiên

10/02/2019 17:48

Bi kịch xảy ra hôm 8-2, thời điểm "ông mai bà mối" tin rằng đã đến lúc cho con hổ Sumatra đực tên Asim và con cái tên Melati gặp nhau lần đầu bên trong một chuồng. Trong sự sửng sốt của những người chứng kiến, Asim đã tấn công sát hại Melati không lâu sau khi làm quen.

Nhân viên sở thú đã làm mọi cách để can thiệp, sử dụng âm thanh, pháo sáng và còi báo động để tìm cách làm sao nhãng 2 con hổ nhưng Asim đã nhanh chóng khuất phục Melati.



Asim sau đó đã được tách ra và đưa vào chuồng khác để bác sĩ thú y tiếp cận Melati nhưng mọi chuyện đã quá muộn.

Chú hổ Asim. Ảnh: Vườn thú London

Vườn thú London giữ 2 con hổ này ở hai chuồng liền kề nhau trong 10 ngày trước đó để chúng làm quen nhau. Melati, 10 tuổi, sống ở Vườn thú London lâu nay trong lúc Asim, 7 tuổi, mới được đưa từ Đan Mạch đến hôm 29-1.



Các chuyên gia cho rằng ngay cả khi thời điểm hẹn hò đã đến, cuộc gặp đầu tiên giữa 2 con hổ luôn ẩn chứa rủi ro cao.

Cuộc hẹn hò giữa Asim và Melati nằm trong chương trình phối giống diễn ra ở châu Âu nhằm ngăn hổ Sumatra rơi vào cảnh tuyệt chủng. Hiện loài hổ này chỉ còn được tìm thấy trong thiên nhiên hoang dã ở đảo Sumatra - Indonesia và số lượng được cho là giảm từ 1.000 vào năm 1978 xuống còn chưa đến 400 hiện nay.

Hổ cái Melati và 2 con của nó. Ảnh: PA

Theo Vườn thú London, Melati đã sinh ra 3 hổ con với người bạn tình trước đó là Jae Jae. Ngoài ra, 5 con hổ được sinh bởi Melati cho đến giờ đã trưởng thành và được đưa đến các vườn thú khác khắp châu Âu.

Nằm bên trong Công viên Regent's, Vườn thú London ra đời vào những năm 1800, hiện có hơn 20.000 loài động vật và thu hút hơn 1 triệu khách tham quan mỗi năm.



P.Võ (Theo The New York Times, The Guardian)