Theo CNN, một phiến đá khắc tên nữ hoàng quá cố đã được đặt tại Nhà nguyện tưởng niệm Vua George VI, tòa nhà phụ của nhà nguyện chính, vào tối 19-9 sau một buổi lễ riêng của Hoàng gia Anh.

Phiến đá được chạm khắc thủ công từ đá cẩm thạch đen của Bỉ, khảm tên cùng năm sinh và năm mất của cha mẹ bà - Vua George VI và Nữ hoàng Elizabeth, tiếp sau đó là tên và năm sinh và năm mất của bà và chồng - Hoàng thân Phillip.

Phiến đá cẩm thạch đen được đặt tại nơi an nghỉ của Nữ hoàng Elizabeth II. Trên mặt đá khắc tên Vua George VII - Nữ hoàng Elizabeth và Nữ hoàng Elizabeth II - Hoàng thân Philip. Ở giữa là biểu tượng tước hiệp Order of the Garter. Ảnh: Royal Collection Trust

Cha mẹ và vợ chồng bà là thành viên của Order of the Garter. Đây là danh hiệu hiệp sĩ cao quý nhất của Vương quốc Anh, do Vua Edward III lập ra vào năm 1348 và tồn tại cho đến ngày nay.

Các hiệp sĩ trong Order of the Garter bao gồm một vài thành viên hoàng gia, các cựu thủ tướng và các nhân vật cấp cao khác. Những người này do người đứng đầu hoàng gia lựa chọn và công nhận là người phục vụ cho đất nước.

Nơi an nghỉ của các hiệp sĩ trong Order of the Garter là Nhà nguyện St. George.

Tang lễ của Nữ hoàng Elizabeth II đã được tổ chức vô cùng trang trọng tại Tu viện Westminster với sự tham dự của nhiều lãnh đạo cấp cao từ khắp nơi trên thế giới.

Hơn 26 triệu người ở Vương quốc Anh đã theo dõi tang lễ của bà vào ngày 19-9. Đây là quốc tang đầu tiên được truyền hình trực tiếp tại Anh.

Linh cữu nữ hoàng Anh Elizabeth II được đưa vào Nhà nguyện Westminster. Ảnh: The Royal Household

Khi Hoàng thân Philip qua đời vào tháng 4-2021, ban đầu, linh cữu của ông được đặt tại Hầm mộ Hoàng gia, bên dưới nhà thờ St. George. Sau khi Nữ hoàng Elizabeth II băng hà, thi hài của Hoàng thân được di dời và an táng bên cạnh vợ mình trong Nhà nguyện tưởng niệm.

Tro cốt của em gái bà là Công chúa Margaret, mất năm 2002, cũng được đặt trong nhà nguyện.

Các dinh thự của hoàng gia, bao gồm cả Lâu đài Windsor, đã được đóng cửa kể từ Nữ hoàng Elizabeth II băng hà vào ngày 8-9.

Khi lâu đài mở cửa trở lại vào ngày 29-9, công chúng sẽ có thể viếng thăm nơi yên nghỉ của bà.

Theo Royal Collection Trust, một số khu vực trong dinh thự hoàng gia đã đón khách trở lại từ ngày 22-9, bao gồm Phòng trưng bày của Nữ hoàng tại Cung điện Buckingham, Cung điện Holyroodhouse và Phòng trưng bày của Nữ hoàng ở Edinburg - Scotland.

Tuy nhiên, Phòng khánh tiết và nơi trưng bày ôtô của Hoàng gia sẽ không được mở cửa vào mùa hè này. Ngoài ra, các màn trình diễn đặc biệt đánh dấu Năm Thánh Bạch kim của Nữ hoàng tại Cung điện Buckingham, Lâu đài Windsor và Cung điện Holyroodhouse sẽ không được tổ chức.

Bức ảnh phiến đá khắc tên 4 thành viên trong Hoàng gia Anh được chụp một ngày sau khi Cung điện Buckingham công bố chân dung Vua Charles III trong cương vị mới bên cạnh chiếc hộp đỏ đựng tài liệu của hoàng gia.

Chân dung Vua Charles III trong cương vị mới bên cạnh chiếc hộp đỏ đựng tài liệu của hoàng gia được công bố vào ngày 18-9. Ảnh: Royal Collection Trust

Trong một tuyên bố, Hoàng gia Anh thông báo: "Hình ảnh được chụp trong Căn phòng Thế kỷ 18 tại Cung điện Buckingham vào tuần trước, cho thấy Nhà vua thực hiện nhiệm vụ chính thức của chính phủ từ chiếc hộp đỏ".

Chiếc hộp này chứa các tài liệu quan trọng do các bộ trưởng ở Vương quốc Anh, lãnh đạo các nước thuộc Khối thịnh vượng chung và các quốc gia, lãnh thổ khác đệ trình lên.

Tuyên bố cũng cho biết: "Tài liệu được gửi từ Văn phòng Thư ký riêng đến đức vua trong chiếc hộp màu đỏ được khóa lại".

Sau lưng Vua Charles III là tấm hình đen trắng của Nữ hoàng Anh cùng chồng - Công tước xứ Edinburgh. Đây là món quà Giáng sinh mà Vua George VI dành tặng cho vợ chồng bà vào năm 1951.

Theo yêu cầu của Nhà vua, Hoàng gia Anh sẽ tiếp tục để tang Nữ hoàng Elizabeth II thêm một tuần nữa sau lễ tang cấp nhà nước. Vua Charles III được cho là đã trở về Scotland cùng với Hoàng hậu Camilla.