IS ngóc đầu dậy

18/07/2018 22:38

Theo The Washington Post, một làn sóng bắt cóc, ám sát và đánh bom bùng nổ khiến người ta lo ngại về một chu kỳ trỗi dậy mới của IS.



Những vụ tấn công quy mô nhỏ đang xảy ra chủ yếu ở những vùng xa xôi vốn bị chính phủ xao lãng. Hình thức tấn công gợi nhớ về những chiến thuật đặc trưng của IS thời kỳ trước năm 2014, khi chúng chiếm giữ một vùng lãnh thổ rộng lớn dọc Iraq và Syria. Cả hai nước này đều gần như đã đẩy lùi nhóm khủng bố chết chóc ra khỏi lãnh thổ, trừ hai vùng đất nhỏ ở Syria gần biên giới Iraq, nơi chúng bị lực lượng do Mỹ hậu thuẫn hoặc quân đội chính phủ Syria bao vây.

Người dân Iraq vác quan tài của một người đàn ông bị IS bắt cóc rồi giết hại tại TP Karbala, miền Nam Iraq hôm 28-6 Ảnh: EPA

Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã tuyên bố đánh bại IS hồi tháng 12-2017 và trong cuộc gặp thượng đỉnh ở Helsinki - Phần Lan hôm 16-7, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định cuộc chiến đã "hoàn thành 98%, 99%". Tuy nhiên, sự nổi lên của các vụ tấn công bạo lực tại vùng tam giác lãnh thổ thưa thớt cư dân trải rộng khắp các tỉnh Diyala, Kirkuk và Salahuddin đang khiến nhiều người Iraq đặt câu hỏi liệu những tuyên bố đó phải chăng là quá sớm.

Trong suốt 2 tháng qua, hàng chục nạn nhân - bao gồm các quan chức chính quyền địa phương, người đứng đầu các bộ lạc hay trưởng làng - đã bị các tay súng tự xưng có liên hệ với IS bắt cóc, giết hại hoặc tống tiền. Hạ tầng điện lực và các đường ống dẫn dầu bị đánh bom. Nhiều tay súng ăn mặc như lực lượng an ninh và lập các chốt kiểm soát giả nhằm cướp xe tải và trấn lột du khách, khiến tuyến đường chính Baghdad - Kirkuk rơi vào tình trạng mất an toàn nhiều tuần qua.

Táo tợn nhất có thể kể tới trường hợp 6 nhân viên an ninh Iraq bị bắt giữ và ép quỳ gối trước lá cờ đen trắng của IS trong video cảnh báo chính phủ Iraq rằng họ sẽ bị giết nếu chính phủ không thả các nữ tù nhân Sunni. Thi thể găm nhiều vết đạn của 6 người này được tìm thấy vài ngày sau đó. Video nói trên gây chấn động lớn đối với người dân Iraq, bởi nó khuấy động những ký ức ám ảnh về sự tàn ác của IS.

Theo Independent, nỗi sợ hãi mà IS gieo rắc ở nhiều vùng đất kinh hoàng tới mức khi chúng đã bị quét sạch, nhiều người vẫn chưa thể hoàn hồn và cuộc sống chưa trở lại bình thường. "Chúng tôi sợ lắm. Ban đêm, chúng tôi vẫn nằm trên nóc nhà và giữ vũ khí bên cạnh, sợ chúng trở lại tấn công" - ông Hamid Aftan al-Hammad, một người bộ lạc Albu Nimr ở TP Hit, phía Tây Iraq, chia sẻ. Khi còn kiểm soát khu vực này, IS đã thảm sát ít nhất 864 thành viên bộ lạc của ông Hamid.

Thu Hằng