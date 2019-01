Khi quá khứ của ông Putin được hé lộ nhiều hơn

10/01/2019 18:37

Theo báo The Guardian, Tổng thống Putin tiết lộ thông tin trên khi ông tới pháo đài Peter and Paul ở TP St Petersburg hôm 7-1. Tại đây, nhà lãnh đạo Nga đích thân bắn một quả đạn pháo qua sông Neva. Một quan chức ở pháo đài Peter and Paul đã chúc mừng tổng thống vì "phát súng tuyệt vời".

Trong đoạn video do Điện Kremlin đăng tải, ông Putin cho biết: "Tôi nhận được cấp bậc trung úy khi phục vụ trong pháo binh, với tư cách là chỉ huy của một tiểu đoàn pháo binh cỡ nòng 122 mm".

Tiểu sử chính thức của ông Putin không đề cập đến cấp bậc trung úy hoặc sĩ quan chỉ huy tiểu đoàn pháo binh.

Ảnh chụp ông Putin năm 1980 khi đang là sĩ quan KGB. Ảnh: Rex/Shutterstock

Theo Điện Kremlin, ông Putin gia nhập cơ quan tình báo Ủy ban An ninh Quốc gia (KGB) ngay sau khi tốt nghiệp khoa Luật tại Trường ĐH Quốc gia Leningrad vào năm 1975. Ông trải qua 16 năm làm việc trong bộ máy an ninh Liên Xô, vươn lên cấp bậc trung tá KGB trước khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991.

Thời điểm đó, tất cả sinh viên khỏe mạnh tại các trường đại học Liên Xô đều phải trải qua khóa huấn luyện quân sự, sau đó trở thành sĩ quan dự bị. Có khả năng ông Putin đã đề cập đến điều này khi tiết lộ mình từng chỉ huy một tiểu đoàn pháo binh.

Trước khi thông tin trên được công bố, một thẻ Stasi được ông Putin sử dụng khi còn là điệp viên của Liên Xô ở Đông Đức (cũ) đã được tìm thấy trong một kho lưu trữ ở TP Dresden – Đức.

Theo đài Sputnik, Stasi (Bộ An ninh Quốc gia) là Cơ quan tình báo nội vụ và hải ngoại của Cộng hoà Dân chủ Đức (hay còn gọi là Đông Đức), viết tắt là MfS.

Trong những năm 1980, ông Putin hoạt động với vai trò sĩ quan KGB ở TP Dresden – Đức. Thẻ Stasi nói trên của nhà lãnh đạo Nga được tìm thấy trong quá trình nghiên cứu về sự hợp tác chặt chẽ giữa Cơ quan Tình báo Nga (KGB) và Stasi.

Ông Putin - khi đó là thiếu tá KGB – đã nhận nó vào năm 1985. Chiếc thẻ giúp ông ra vào các cơ sở của Stasi nhưng đài BBC cho biết có thể ông không làm điệp viên cho tổ chức này.

Phạm Nghĩa (Theo The Guardian)