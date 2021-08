Trong chuyến công du đến Việt Nam, sáng 26-8, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã đến thăm và làm việc với Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương. Tại đây, bà Harris đã thị sát kho vắc-xin của Chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia và chứng kiến những liều đầu tiên trong số 1 triệu liều vắc-xin phòng Covid-19 do Chính phủ Mỹ trao tặng thêm cho người dân Việt Nam thông qua Chương trình COVAX.



Trong đợt viện trợ này, Việt Nam nhận tổng cộng 1.065.870 liều vắc-xin Pfizer, trong đó 269.100 liều đã về đến sân bay Nội Bài (Hà Nội) và được vận chuyển ngay đến kho của Chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia ngay trong sáng 26-8. Trước đó, 533.520 liều vắc-xin Pfizer cũng đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM).



Trong ngày 27-8, số vắc-xin còn lại (263.250 liều) sẽ được chuyển đến Hà Nội. Cùng với 5.000.100 liều vắc-xin Moderna Chính phủ Mỹ đã viện trợ thông qua Chương trình COVAX trước đó, Mỹ đã hỗ trợ Việt Nam tổng cộng hơn 6 triệu liều vắc-xin ngừa Covid-19.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris trao đổi với ông Đặng Đức Anh, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương hôm 26-8. Ảnh: REUTERS

Tại cuộc họp báo trước khi kết thúc chuyến thăm Việt Nam vào chiều cùng ngày, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris nhấn mạnh bà hiểu rằng phòng chống Covid-19 đang vấn đề số 1 đối với Việt Nam hiện nay.



"Chúng tôi đang cung cấp tủ cấp đông để bảo quản vắc-xin và cung cấp hàng triệu USD trợ giúp y tế công cộng. Chúng tôi đã khai trương Văn phòng CDC Đông Nam Á ở Hà Nội. Chúng tôi hy vọng người dân Việt Nam biết rằng chúng tôi sát cánh cùng các bạn trong cuộc chiến đấu với đợt bùng phát dịch này" - bà Harris nói.

Đồng thời, bà nhấn mạnh hai nước sẽ tiếp tục hợp tác cùng nhau để tăng cường các quan hệ kinh tế. Các nhà lãnh đạo Việt Nam đã ủng hộ việc giảm thuế cho các mặt hàng nông sản của Mỹ. Chính phủ Mỹ cũng xúc tiến các sáng kiến giúp Việt Nam chuyển đổi sang một nền kinh tế số nhiều hơn và sẽ giúp phát triển các doanh nghiệp do phụ nữ hoặc người dân tộc thiểu số quản lý, tham gia sứ mệnh đổi mới nông nghiệp vì biến đổi khí hậu... với nhiều dự án khác nhau có tổng trị giá khoảng 76,9 triệu USD.

Trong chuyến thăm, Phó Tổng thống Harris cam kết với các nhà lãnh đạo Việt Nam rằng Mỹ quyết tâm tiếp tục giải quyết các vấn đề chung còn tồn lại sau chiến tranh. Mỹ cam kết cấp thêm 17,5 triệu USD cho công tác khảo sát và rà phá vật liệu chưa nổ. Thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID), Chính phủ Mỹ đã công bố hai dự án tài trợ mới do các tổ chức địa phương của Việt Nam thực hiện nhằm hỗ trợ người khuyết tật, với tổng ngân sách khoảng 4 triệu USD.

Tại cuộc họp báo, Phó Tổng thống Harris cho biết Việt - Mỹ đang tăng cường quan hệ đối tác. Cùng nhau, hai nước sẽ giải quyết những thách thức truyền thống và cả các vấn đề của tương lai. Bên cạnh đó là những cơ hội để hai nước tạo lập các khía cạnh mới của mối quan hệ song phương.



"Trong suốt chuyến thăm của tôi ở đây, tôi cũng tái khẳng định cam kết tầm nhìn chung của chúng ta về một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác an ninh ở mức độ cao và ủng hộ một Việt Nam hùng mạnh, thịnh vượng và độc lập. Mỹ cũng sẽ làm việc với Việt Nam để đẩy mạnh tự do hàng hải, bảo đảm trật tự, thượng tôn pháp luật ở biển Đông" - bà cho biết tại cuộc họp báo.

Phó Tổng thống Harris bày tỏ tin tưởng rằng chuyến thăm sẽ báo hiệu sự khởi đầu của một chương mới trong quan hệ Việt - Mỹ, cũng như khẳng định cam kết lâu dài của Mỹ trong mối quan hệ với Việt Nam. "Trong những năm tới, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục quay lại Việt Nam để viết tiếp những trang mới trong mối quan hệ Mỹ - Việt Nam, với sự hiểu biết, tôn trọng, với tinh thần đôi bên cùng có lợi. Còn rất nhiều điều mà chúng ta có thể làm cùng nhau" - bà nhấn mạnh.