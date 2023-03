Rắc rối vẫn còn

Nhiều nguồn thạo tin cho biết chỉ một ngày sau khi được các ngân hàng lớn của Mỹ rót 30 tỉ USD, Ngân hàng First Republic (FRB) hôm 17-3 đã đàm phán về việc bán một phần tài sản cho ngân hàng khác hoặc quỹ đầu tư tư nhân. Theo tờ The New York Times, đây là dấu hiệu cho thấy FRB chưa thể sớm giải quyết những rắc rối của mình và đang chịu áp lực ngày một lớn kể từ sau vụ sụp đổ của SVB tuần trước. Giá trị thị trường của ngân hàng này đã giảm xuống còn 4 tỉ USD hôm 17-3, so với mức 22 tỉ USD vào đầu tháng 3-2023.

Động thái trên của FRB cũng cho thấy rắc rối từ vụ SVB lan nhanh thế nào. Sau khi sụp đổ, SVB và Ngân hàng Signature hiện thuộc sự kiểm soát của Cơ quan Bảo hiểm tiền gửi Liên bang Mỹ (FDIC). Cả 2 ngân hàng này cũng đang tìm kiếm bên mua tiềm năng nhưng FDIC vẫn chưa bật đèn xanh cho những thương vụ như thế.

Ông Eric Talley, giáo sư luật doanh nghiệp tại Trường Luật Columbia (Mỹ), nhận định tiến trình mua lại trở nên phức tạp vì những bên tham gia quan tâm đến các phần tài sản khác nhau của bên bán. Nhiều nhà phân tích cho rằng giới đầu tư có thể xem việc giải cứu FRB là một giải pháp ngắn hạn. Theo họ, cổ phiếu ngân hàng chỉ thật sự ổn định sau khi thị trường cảm thấy có giải pháp dài hạn hơn cho những vấn đề của FRB.

Tại Thụy Sĩ, Ngân hàng UBS Group AG cũng đang xem xét việc mua lại toàn bộ hoặc một phần Ngân hàng Credit Suisse trước sự thúc giục của các cơ quan quản lý. Nguồn thạo tin cho hay các cuộc đàm phán đang diễn ra với mục tiêu đạt được thỏa thuận sớm nhất là vào tối 19-3 (giờ địa phương).

Ngân hàng Credit Suisse hiện đối mặt cuộc khủng hoảng tín nhiệm, bất chấp họ vừa thông báo sẽ vay đến 54 tỉ USD từ Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ để củng cố thanh khoản và niềm tin của nhà đầu tư.

Xuân Mai