The Guardian hôm 25-2 dẫn lời các luật sư của ông chủ WikiLeaks cho biết những hành động trên diễn ra sau ngày đầu tiên bắt đầu phiên xử dẫn độ.

Họ kêu gọi thẩm phán giám sát phiên xử tại tòa án Woolwich, Đông Nam thủ đô London - Anh tiến hành các thủ tục pháp lý một cách công bằng.

Thêm vào đó, cáo trạng mà ông Assange đọc tại toà hôm 23-2 bị lính canh tịch thu khi người này trở về phòng giam tối hôm đó.

Tuy nhiên, thẩm phán Vanessa Bẩitser nói rằng bà không có quyền bình luận hay quyết định điều kiện giam giữ ông Assange nhưng khuyến khích luật sư đặt vấn đề với nhà tù.

Người ủng hộ ông Assange đứng bên ngoài toà án Woolwich. Ảnh: Reuters

Trang web WikiLeaks do ông Assange sở hữu bị cáo buộc hợp tác với các báo The Guardian, El País, The New York Times và cơ quan truyền thông khác làm việc trên 250.000 tài liệu bí mật (rò rỉ năm 2010) và xuất bản chúng. Báo The Guardian đã phủ nhận cáo buộc này.

Ông Assange, 48 tuổi, bị truy nã ở Mỹ, đồng thời phải đối mặt với 18 cáo buộc về hoạt động tin tặc và vi phạm Đạo luật gián điệp. Những cáo buộc liên quan tới việc trang web WikiLeaks xuất bản hàng trăm ngàn tài liệu và hồ sơ ngoại giao, trong đó tiết lộ sự can thiệp quân sự của Mỹ vào Afghanistan và Iraq. Ông Assange có thể phải đối mặt với án tù 175 năm nếu bị kết tội.

Trong khi đó, các luật sư của ông Assange hôm 25-2 cho biết thân chủ họ đã cố gắng liên lạc với cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và Nhà Trắng khi ông nhận ra nhiều tài liệu ngoại giao của Mỹ chưa được cung cấp cho WikiLeaks sắp bị đăng tải trên mạng internet. Mặc dù vậy, Bộ Ngoại giao Mỹ trả lời bằng cách "đề nghị ông Assange gọi lại sau".

Washington nhấn mạnh việc ông Assange xuất bản các tài liệu mật của Mỹ một cách thiếu thận trọng khiến những người cung cấp thông tin, nhà báo, người bất đồng chính kiến và các nhà hoạt động nhân quyền gặp nguy hiểm.