Bloomberg ngày 23-2 cho biết chiếc máy bay mang số hiệu JL331 của hãng hàng không Japan Airlines (Nhật Bản) dự kiến hạ cánh xuống sân bay TP Fukuoka - Nhật Bản cuối tuần trước nhưng bị từ chối.

Máy bay sau đó được chuyển hướng đến một sân bay khác ở TP Kitakyushu nhưng nơi này không có đủ xe buýt hoặc chỗ ở cho 335 hành khách. Vì vậy, nó buộc phải bay đến sân bay quốc tế Kansai gần Osaka, hạ cánh lúc 22 giờ 59 phút tối.

Tuy nhiên, cũng không có đủ xe buýt hoặc chỗ ở cho toàn bộ hành khách tại đây. Vì vậy, máy bay phải quay trở lại điểm xuất phát - sân bay Haneda ở thủ đô Tokyo - sau gần 7 giờ kể từ khi cất cánh.

Một hành khách không may mắn trên chuyến bay JL331 đã đăng tải một bức ảnh trên mạng xã hội Twitter, cho thấy máy bay quay đầu gần Fukuoka.



Japan Airlines cho biết họ đã trả tiền khách sạn và taxi cho các hành khách. Một hành khách nói rằng ông nhận được 20.000 yen (150 USD) và được sắp xếp lên một chuyến bay khác.



Một máy bay của Japan Airlines. Ảnh: Kyodo News

Theo Japan Airlines, máy bay bị trễ chuyến 90 phút nên không thể tới sân bay TP Fukuoka trước 22 giờ tối - thời điểm cuối cùng trong ngày mà sân bay này tiếp nhận các chuyến bay thương mại.

Một số chuyến bay khác khởi hành từ sân bay Haneda cũng bị trì hoãn vào sáng hôm đó do gió mạnh.

Hồi tuần trước, một chuyến bay của hãng Air New Zealand cất cánh từ Auckland đến New York - Mỹ buộc phải quay lại điểm xuất phát sau khi khi bay nửa quãng đường (hơn 7.000 km/14.500 km). Nguyên nhân là do sân bay quốc tế John F. Kennedy bị mất điện khiến các hoạt động bị xáo trộn. Máy bay đáp xuống Auckland khoảng 16 giờ sau khi cất cánh.