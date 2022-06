Giới chức địa phương cho biết ít nhất 116 người thiệt mạng do lũ lụt. Sét đánh và lở đất khiến hoạt động cứu hộ thêm khó khăn. Theo tờ The New York Times, trận lũ lụt thảm khốc mới nhất này xảy ra chưa đầy một tháng sau khi đợt mưa lớn gây lũ lụt diện rộng ở Ấn Độ và Bangladesh, khiến hàng triệu người mắc kẹt và ít nhất 57 người chết.

Các quan chức ở Assam (bang ở Đông Bắc Ấn Độ giáp với Bangladesh) ngày 20-6 cho biết tất cả 33 huyện của bang đều bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, nước dâng cao nhấn chìm khoảng 3.000 ngôi làng. Ít nhất 73 người chết do lũ lụt ở bang này, theo truyền thông địa phương.

Trẻ em di chuyển đến một nơi an toàn ở Assam, Ấn Độ, vào ngày 20-6. Ảnh: EPA-EFE

Cõng em trên con đường ngập sâu do mưa lớn ở ngoại ô Agartala - Ấn Độ. Ảnh: Reuters

Ở bang Meghalaya lân cận, lượng mưa cực lớn trút xuống các thị trấn Cherrapunji và Mawsynram.



Lượng mưa đo được ở làng Mawsynram khoảng 101cm trong một ngày. Làng Mawsynram nằm ở quận East Khasi Hill, bang Meghalaya là một trong những điểm thu hút khách du lịch ở Ấn Độ.

Tại khu vực Dangar gần đó, ít nhất 5 người trong một gia đình thiệt mạng trong trận lở đất hôm 21-6, thủ hiến bang Conrad Sangma cho biết trên Twitter.

Con đường ngập nước ở Sylhet, Bangladesh, ngày 19-6. Ảnh: Reuters

Trận mưa kỷ lục ở bang này cũng dẫn đến lũ lụt trên diện rộng ở Bangladesh. Giáo sư Tarekul Islam tại Viện Quản lý Nước và Lũ lụt, thuộc Trường ĐH Kỹ thuật và Công nghệ Bangladesh, cho biết: "Chúng tôi chưa từng thấy lượng mưa như vậy trong nhiều năm qua".



Giáo sư Islam cho biết lượng mưa lớn làm ngập vùng Sylhet của Bangladesh, một trong những vùng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất kể từ tháng trước, khi nước lũ của sông Brahmaputra và các con sông khác làm vỡ bờ bao, gây ngập diện rộng.

Theo một tổ chức phi lợi nhuận cung cấp thực phẩm và chỗ ở cho người dân có trụ sở tại thủ đô Dhaka của Bangladesh, ít nhất 38 người chết ở Bangladesh trong trận lũ lụt mới nhất. Trong khi đó, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) cho biết kể từ trận lũ lụt hồi tháng 5, hơn 4 triệu người ở Đông Bắc Bangladesh mất nhà cửa, trong đó có 1,6 triệu trẻ em.