Cửa nhà ông McConnell tại TP Louisville, bang Kentucky, bị vẽ chữ "Tiền của tôi đâu" bằng sơn trắng. Vụ phá hoại tại nhà ông McConnell được trình báo lúc 5 giờ ngày 2-1. Ngoài ra, theo đài truyền hình địa phương WDRB, những kẻ phá hoại xịt sơn đỏ và trắng một số cụm từ khiếm nhã khác lên ngôi nhà gạch đỏ của ông ở khu vực thượng lưu của Louisville.

Ông McConnell chỉ trích hành vi phá hoại. Ông nói với WDRB: "Tôi đã dành cả sự nghiệp của mình để đấu tranh cho Tu chính án thứ nhất và bảo vệ cuộc biểu tình hòa bình. Tôi đánh giá cao mọi người dân đã tham gia vào quá trình dân chủ cho dù họ có đồng ý với tôi hay không. Tuy nhiên, hành vi phá hoại không có chỗ đứng trong xã hội của chúng ta".

Nhà ông McConnell bị xịt sơn đỏ và trắng. Ảnh: Spectrum News 1

Tương tự, ngày hôm trước, những kẻ phá hoại phun sơn đen các dòng chữ lớn "$2k cancel rent! We want everything!" lên mặt cửa cuốn nhà xe màu trắng của bà Nancy Pelosi tại bang California, có vẻ như muốn bày tỏ thông điệp phản đối việc bà chủ tịch Hạ viện hối thúc thông qua dự luật tăng mức trợ cấp từ 600 lên 2.000 USD cho người dân Mỹ khi chữ "2k" bị gạch ngang. Không chỉ những dòng chữ phun sơn đen, ngay giữa lối vào garage còn có một chiếc đầu heo đặt giữa vũng sơn đỏ như máu.



Cảnh sát TP San Francisco tới nhà bà Pelosi vào khoảng 2 giờ sáng 1-1 sau khi nhận được điện báo. Phía cảnh sát cũng không cho biết đầu heo được phát hiện là thật hay giả.

Kẻ phá hoại phun sơn đen các dòng chữ lớn "$2k cancel rent! We want everything!" lên mặt cửa cuốn nhà xe màu trắng của bà Nancy Pelosi. Ảnh: CBS

Đến nay, cảnh sát cả hai nơi đều chưa đưa ra bất kỳ thông báo nào liên quan đến sự việc như cá nhân hay tổ chức nào bị tình nghi đứng sau vụ phá hoại, cũng như chưa có bất kỳ ai đứng ra nhận trách nhiệm. Văn phòng của bà Nancy Pelosi chưa bình luận về vụ việc.



Bà Audrey Carlson, người hàng xóm của bà Pelosi, chia sẻ: "Tôi hiểu hiện tại mọi người đều bất mãn những gì xảy ra tại Quốc hội. Thế nhưng phá hoại như thế này không làm tình hình tốt hơn. Trong khi đất nước này hy vọng và cần bớt đi sự thù ghét và căm giận mà chúng ta đã chứng kiến trong năm vừa qua, hành động này không mang lại hữu ích và tệ hại để mở đầu một năm mới".

Hai vụ việc trên đều có chung một điểm phản đối đó là số tiền tài trợ được thông qua quá ít. Quốc hội Mỹ đã không thể đạt được thỏa thuận về dự luật tăng mức cứu trợ từ 600 USD lên 2.000 USD/người bị ảnh hưởng vì dịch Covid-19. Tuần trước, lưỡng viện thông qua số tiền trợ cấp nhưng Tổng thống Trump lần lữa đến vài ngày sau mới ký với chỉ trích con số 600 USD quá ít và đề nghị 2.000 USD.

Ngày 29-12, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện – ông McConnell chặn nỗ lực nhanh chóng thông qua đề xuất nâng mức hỗ trợ cho người dân Mỹ lên thành 2.000 USD của đảng Dân chủ.

Bà Pelosi đã giúp dẫn đầu việc thông qua dự luật vào tuần trước để tăng mức cứu trợ từ 600 USD lên 2.000 USD, với 275 thành viên Hạ viện bỏ phiếu cho dự luật và 134 bỏ phiếu chống.