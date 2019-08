Nếu nghĩ Mỹ hoãn áp thuế bổ sung vì muốn Trung Quốc nhượng bộ trong đàm phán thương mại là "hoàn toàn sai lầm" – ông Navarro khẳng định.

"Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là khiến họ chịu tổn thất, không phải chúng tôi. Nếu chúng tôi áp thuế bổ sung vào ngày 1-9, Mỹ sẽ hứng chịu nhiều tổn thất hơn, không phải họ" – ông Navarro tuyên bố.

Chính quyền Tổng thống Trump hôm 13-8 tuyên bố hoãn áp thuế bổ sung với hàng ngàn sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc đến ngày 15-12, thay vì ngày 1-9 như kế hoạch ban đầu.

Danh sách các mặt hàng được hoãn áp thuế bao gồm hàng ngàn sản phẩm, trong đó có máy vi tính, máy chơi game, một số loại đồ chơi nhất định, màn hình máy tính, một số mặt hàng giày dép và quần áo.

Ngoài ra, một nhóm sản phẩm khác cũng sẽ được loại khỏi danh sách các mặt hàng bị áp thuế bổ sung 10% do các yếu tố về sức khỏe, an toàn, an ninh quốc gia và một số lý do khác.

Tổng thống Donald Trump khẳng định hoãn áp thuế để phòng trường hợp người tiêu dùng Mỹ chịu tác động tiêu cực trong mùa Giáng sinh năm nay. Ảnh: Reuters

Quyết định trên đã khiến các nhóm công nghệ và bán lẻ thở phào giữa lúc cuộc chiến thương mại giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới đã bước vào năm thứ hai.

Giới chức Mỹ cho biết Trung Quốc đến giờ vẫn chưa đưa ra bất cứ động thái nhượng bộ nào theo sau quyết định trên. Họ cũng lưu ý rằng quá trình đàm phán thương mại đã được nối lại và kêu gọi các nền kinh tế nên "kiên nhẫn".

"Mỹ hoãn áp thuế không phải vì muốn Trung Quốc nhượng bộ" – Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross khẳng định với CNBC.

Cùng ngày, Tổng thống Donald Trump lưu ý rằng việc hoãn áp thuế bổ sung ban đầu sẽ có lợi cho Trung Quốc nhiều hơn Mỹ nhưng sau đó, Trung Quốc sẽ chịu thiệt hơn. Trước đó, ông chủ Nhà Trắng khẳng định hoãn áp thuế để tránh trường hợp việc mua sắm của người tiêu dùng Mỹ bị ảnh hưởng xấu trong mùa Giáng sinh năm nay.

Tổng thống Trump hôm 14-8 còn tuyên bố thêm rằng Trung Quốc cần phải giải quyết khủng hoảng Hồng Kông một cách hòa bình trước khi muốn đạt được thỏa thuận thương mại với Mỹ.