Lầu Năm Góc hồi tháng 9 nhận định vụ tấn công vào ngày 29-8 xảy ra là do sai sót trong thực hiện, diễn giải thông tin sai theo quan điểm cá nhân và gián đoạn liên lạc.



Báo cáo do Tổng thanh tra Không quân Mỹ Sami Said thực hiện hồi đầu tháng 11 từng gọi vụ tấn công này là "sai lầm bi kịch". Báo cáo cho biết vụ tấn công tại Kabul không vi phạm luật chiến tranh hay xuất phát từ sơ suất.

Lầu Năm Góc ban đầu cho biết cuộc không kích ngày 29-8 tiêu diệt một kẻ đánh bom liều chết của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng - kẻ đã gây ra mối đe dọa với lực lượng Mỹ tại sân bay Kabul trong lúc lực lượng này làm nhiệm vụ sơ tán người và rút quân khỏi Afghanistan.

Vụ không kích ở thủ đô của Afghanistan vào tháng 8, khiến 10 người thiệt mạng, trong đó có 7 trẻ em. Ảnh: The New York Times

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã nhận tài liệu đánh giá vụ không kích nhầm hồi tháng 8. Các tư lệnh cấp cao đã đưa ra một số khuyến nghị với Bộ trưởng Austin về vụ việc trên nhưng không khuyến nghị nào đề cập đến trách nhiệm cụ thể của cá nhân. Theo ông Kirby, Bộ trưởng Austin đã chấp nhận những khuyến nghị này.



Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ cũng cho rằng bối cảnh mức độ nguy cơ cao mà lực lượng Mỹ phải đối mặt ngay sau vụ đánh bom liều chết bên ngoài sân bay Kabul khiến 13 binh sĩ Mỹ thiệt mạng có tác động quan trọng.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc nói: "Những gì chúng tôi thấy là sai lầm trong thực hiện và thủ tục, không phải kết quả của hành vi cẩu thả, sai trái, thiếu trách nhiệm hay chỉ huy yếu kém. Nếu Bộ trưởng Austin cho rằng cần giải trình trách nhiệm, ông ấy chắc chắn sẽ ủng hộ nỗ lực như vậy".

Thân nhân người thiệt mạng đứng cạnh chiếc xe bị phá hủy trong vụ không kích ở Kabul ngày 29-8. Ảnh: The New York Times

Lầu Năm Góc đang đưa ra các đề nghị bồi thường với gia đình các nạn nhân Afghanistan thiệt mạng trong vụ tấn công.



Ông Zemari Ahmadi, nhân viên người Afghanistan của tổ chức Dinh Dưỡng và Giáo dục Quốc tế (NEI) có trụ sở tại Mỹ, cùng 9 thành viên gia đình thiệt mạng trong vụ không kích nhầm. Người sáng lập kiêm chủ tịch NEI Steven Kwon hồi tháng 11 bày tỏ thất vọng và gọi công tác điều tra của Lầu Năm Góc là không thỏa đáng.



Theo tờ The New York Times, trước đây, 16 quân nhân Mỹ bị kỷ luật vì vụ đánh bom nhầm một bệnh viện tại Afghanistan vào háng 10-2015 khiến 42 người thiệt mạng. Tuy nhiên, không có trường hợp nào bị buộc tội hình sự. Báo cáo điều tra của quân đội Mỹ cho biết vụ không kích nhầm bệnh viện trong chiến dịch tái chiếm TP Kunduz từ tay Taliban là do lỗi của con người.