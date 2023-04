Bộ Tư lệnh Trung tâm quân đội Mỹ (CENTCOM) ngày 4-4 tuyên bố thủ lĩnh cấp cao của IS, Khalid Aydd Ahmad al-Jabouri, đã bị tiêu diệt trong một cuộc tấn công hôm 3-4. CENTCOM cho biết trong tuyên bố đăng trên Twitter, cuộc tấn công này là hoạt động "đơn phương" của Mỹ.

Tuyên bố của CENTCOM cho biết al-Jabouri là một nhân vật cấp cao của IS, người "chịu trách nhiệm lên kế hoạch cho các cuộc tấn công của IS ở châu Âu và phát triển cơ cấu lãnh đạo cho IS".

Theo CENTCOM, không có dân thường thiệt mạng hoặc bị thương trong chiến dịch.

Chỉ huy CENTCOM, Tướng Erik Kurilla, cho biết thêm: "IS tiếp tục là mối đe dọa đối với khu vực và những nơi khác. Dù không còn mạnh như trước, nhóm này vẫn có thể tiến hành các hoạt động trong khu vực với mong muốn tấn công ra ngoài Trung Đông. Cái chết của al-Jabouri sẽ tạm thời làm gián đoạn khả năng lên kế hoạch tấn công bên ngoài của nhóm".

Mỹ cho biết đã tiến hành hoạt động quân sự ở Syria để tiêu diệt một thủ lĩnh cấp cao IS chuyên lên âm mưu tấn công ở châu Âu. Ảnh: AP

Trong khi đó, Đài quan sát Syria về Nhân quyền có trụ sở tại Anh ngày 3-4 cho biết một người thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái gần ngôi làng Kefeteen do phiến quân kiểm soát. Nhóm cứu hộ dân phòng Syria mang tên "Mũ bảo hiểm trắng" cho biết họ đã sơ tán người đàn ông khỏi hiện trường vụ tấn công, nhưng người này không qua khỏi.

Đây là cuộc tấn công mới nhất trong loạt tấn công nhiều năm qua nhắm vào các thành phần có liên hệ với al-Qaeda và các thành viên cấp cao của IS ở Tây Bắc Syria.

Mỹ tiếp tục cam kết theo đuổi chiến dịch đánh bại IS, khẳng định các hoạt động của nước này cũng lực lượng đối tác tại Iraq và Syria vẫn diễn ra.

IS nhận trách nhiệm vụ tấn công khách sạn ở Kabul, Afghanistan, vào tháng 12-2022. Ảnh: Reuters

Theo đài CNN, vụ tiêu diệt thủ lĩnh IS ngày 3-4 xảy ra chỉ hơn một tháng sau khi quân đội Mỹ và Lực lượng Dân chủ Syria tiến hành cuộc tấn công bằng trực thăng ở Syria, giết chết thủ lĩnh cấp cao khác của IS, Hamza al-Homsi.

Cụ thể, CENTCOM ngày 17-2 cho biết một vụ nổ khiến 4 quân nhân nước này bị thương trong khi tiến hành một chiến dịch truy quét tiêu diệt al-Homsi tại Đông Bắc Syria.

Reuters cho biết IS kiểm soát nhiều vùng ở Iraq và Syria vào thời kỳ đỉnh cao quyền lực vào năm 2014, sau đó mất phần lớn vùng đất từng kiểm soát tại hai quốc gia này.

Một báo cáo của Liên Hiệp Quốc vào tháng 2 cho biết IS ước tính có khoảng 5.000-7.000 thành viên và người ủng hộ trải rộng giữa Syria và Iraq, gần một nửa trong số đó là tay súng.