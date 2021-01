Sau cuộc bạo loạn tại tòa nhà Quốc hội ở thủ đô Washington ngày 6-1, các quan chức an ninh đã phong tỏa khu vực quanh nơi này và Vệ binh Quốc gia dự định sẽ triển khai hơn 20.000 thành viên để hỗ trợ an ninh.

Các nhà lập pháp hàng đầu và quan chức của Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã báo động về những mối đe dọa ngày càng tăng xung quanh lễ nhậm chức.

Các nguồn tin cho hay buổi tập dượt nói trên đã được dời sang ngày 18-1. Ngoài ra, nhóm của tổng thống đắc cử đã hủy kế hoạch đi tàu hỏa của ông Biden từ Wilmington tới Washington vào ngày 18-1 cũng vì lý do an ninh.

Ủy ban nhậm chức của ông Biden từ chối bình luận về những thay đổi trên.

Nhóm của ông Biden đã mời bà Lisa Monaco, cựu cố vấn của bộ an ninh nội địa dưới thời ông Barack Obama, làm cố vấn tạm thời về an ninh của lễ nhậm chức dự kiến diễn ra vào ngày 20-1. Trước đó, vào ngày 13-1, ông Biden đã được Cục Điều tra Liên bang (FBI), Cơ quan Mật vụ và quan chức an ninh quốc gia thông báo về các mối đe dọa.

Phó Tổng thống Mike Pence trong cuộc họp tại trụ sở của Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang hôm 14-1. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Phó Tổng thống Mike Pence cam kết đảm bảo tiến trình chuyển giao quyền lực an toàn cho ông Biden tại cuộc gặp với Vệ binh Quốc gia đang bảo vệ tòa nhà Quốc hội hôm 14-1.

Theo lời ông Pence, ông Biden và bà Kamala Harris sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20-1 "theo cách phù hợp với lịch sử và truyền thống của chúng ta, mang lại vinh dự cho người dân và nước Mỹ".

Đây là lần xuất hiện công khai đầu tiên của ông Pence kể từ khi vụ bạo loạn xảy ra. Trái lại, Tổng thống Donald Trumpi vẫn chưa đến Điện Capitol (trụ sở Quốc hội) kể từ khi xảy ra vụ tấn công khiến 5 người thiệt mạng.

Ông Pence từ lâu được xem là cộng sự trung thành nhất của ông Trump. Tuy nhiên, ông này đã phải hứng chịu cơn thịnh nộ từ ông Trump do từ chối ngăn chặn việc chứng nhận chiến thắng của ông Biden tại quốc hội.

Ông Trump và ông Pence đã tìm cách hàn gắn rạn nứt trong cuộc họp tại Nhà Trắng hôm 11-1 nhưng các phụ tá nói rằng họ vô cùng thất vọng về cách ông Trump đối xử với Phó Tổng thống.