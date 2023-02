Bộ trưởng Quản lý Khẩn cấp New Zealand Kieran McAnulty mô tả cơn bão là "hiện tượng thời tiết chưa từng có tiền lệ", ảnh hưởng đến phần lớn Đảo Bắc. Với mức độ tàn phá trên diện rộng của bão Gabrielle thì việc ban bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc là điều cần thiết để đẩy nhanh công tác hỗ trợ cho những vùng bị ảnh hưởng.

Theo đó, khu vực bị ảnh hưởng bao gồm các vùng Northland, Auckland, Tairawhiti, Waikato, vịnh Plenty và vịnh Hawkes.

Tình trạng khẩn cấp quốc gia chỉ được ban bố hai lần trước đó là sau trận động đất 6,3 độ Richter ở TP Christchurch năm 2011 và trong những ngày đầu của đại dịch COVID-19.

Bộ trưởng Quản lý Khẩn cấp New Zealand Kieran McAnulty cho biết cơn bão là hiện tượng thời tiết chưa từng có, ảnh hưởng đến phần lớn Đảo Bắc. Ảnh: AP

Bão Gabrielle gây mưa lớn, lũ lụt và gió giật mạnh trên khắp Đảo Bắc, buộc các khu dân cư ven biển phải sơ tán. Truyền thông địa phương đăng tải nhiều hình ảnh cho thấy nhiều nơi bị ngập lụt nặng, người dân thậm chí phải di chuyển lên mái nhà chờ hỗ trợ. Đường sá bị cô lập, cây cối ngã đổ và nhiều khu vực dân cư ven biển phải sơ tán khẩn cấp.

Chính phủ New Zealand ngày 14-2 ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc sau khi khi bão Gabrielle tàn phá cơ sở hạ tầng. Ảnh: Reuters

Ảnh hưởng của bão khiến đường bị phong tỏa, gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng ở khu vực Đảo Bắc và TP Auckland. Theo đài BBC, ít nhất 38.000 ngôi nhà bị mất điện vào sáng 14-2.

Tại TP Auckland, các nhà chức trách trước đó đã sơ tán người dân khỏi 50 ngôi nhà xung quanh tòa tháp cao 30 m có nguy cơ đổ sụp. Hàng chục trung tâm sơ tán cũng được thiết lập trong thành phố. Tình trạng sạt lở đất đã phá hủy hệ thống đường sá tại khu vực bờ biển phía Tây TP Auckland.

Tình trạng lũ lụt cũng xảy ra tại TP Hastings, buộc người dân phải sống tạm trên nóc nhà do mực nước dâng cao.

Ở một số khu vực như vùng Gisborne Tairawhiti bị chia cắt hoàn toàn bởi nước lũ, khiến người dân rơi vào cảnh mất điện và không có sóng điện thoại. Lực lượng Cứu hỏa và Cứu hộ New Zealand ngày 14-2 cho biết đã mất liên lạc với các nhân viên đang hoạt động tại khu vực trên.

Lở đất ở TP Auckland. Ảnh: Reuters

Cơ quan Khí tượng thủy văn New Zealand dự báo thời tiết khắc nghiệt vẫn sẽ tiếp diễn ở các khu vực phía Bắc và trung tâm của New Zealand. Ảnh: 9news

Bão Gabrielle đang tấn công phía Bắc New Zealand, chỉ vài tuần sau khi Auckland và các khu vực lân cận hứng chịu đợt mưa lũ lụt kỷ lục, khiến 4 người thiệt mạng. BBC cho biết một lính cứu hỏa mất tích và một người khác bị thương nặng sau vụ lở đất xảy ra ở bờ biển phía Tây Auckland.

Cơ quan Khí tượng thủy văn New Zealand dự báo thời tiết khắc nghiệt vẫn sẽ tiếp diễn ở các khu vực phía Bắc và trung tâm của New Zealand, khi bão di chuyển về phía Đông Nam. Các cảnh báo thời tiết màu đỏ được đưa ra trên phần lớn hòn đảo phía Bắc của New Zealand, cho thấy lũ lụt nghiêm trọng và thiệt hại trên diện rộng. Ít nhất 509 chuyến bay của hãng Air New Zealand bị hủy.

Theo Bộ trưởng Quản lý Khẩn cấp New Zealand Kieran McAnulty, dù cơn bão đã có dấu hiệu suy yếu, người dân tại New Zealand vẫn phải đối mặt với tình trạng lũ lụt tàn phá mạng lưới đường sá và cơ sở hạ tầng.

Thủ tướng New Zealand Chris Hipkins ngày 13-2 công bố gói hỗ trợ lũ lụt 7,3 triệu USD.