Vào ngày 23-2, bộ sưu tập áo dài "Sắc màu Việt - Anh" được trình diễn tại sự kiện thời trang thường niên của Trường ĐH St.Andrews danh giá. Ngôi trường tại Scotland này là một trong những trường đại học hàng đầu của Vương quốc Anh với lịch sử thành lập 600 năm.



Áo dài xuất hiện ấn tượng

Sự kiện "Sitara Charity Fashion Show 2023" nhằm gây quỹ cho Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) và Quỹ Hỗ trợ cộng đồng người nhập cư của Trung tâm Đông Nam Á và Đông Á (SEEAC).

"Sắc màu Việt - Anh" là bộ sưu tập áo dài chào mừng 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Anh, với 50 mẫu áo dài Việt Nam mang thương hiệu Love Collection dành cho người lớn và trẻ em. Điểm hết sức đặc biệt nằm ở chỗ đây là tác phẩm của nhà thiết kế nhí mới 13 tuổi Anna Hoàng.

Trước đó chưa đầy một tuần, bộ sưu tập này đã vinh dự được trình diễn mở màn tuần lễ thời trang House of iKons Fashion Week 2023 cũng tại London vào ngày 18-2, thu hút sự quan tâm của các nhà thiết kế và tạp chí thời trang tại Anh. Buổi trình diễn đã giới thiệu được vẻ đẹp của áo dài Việt Nam tới công chúng Anh.

Nhà thiết kế nhí Anna Hoàng chụp ảnh cùng các người mẫu tại sự kiện ra mắt bộ sưu tập áo dài “Sắc màu Việt - Anh” Ảnh: SURJIT PARDESI

Là sự kiện thời trang quốc tế thường niên do House of iKons tổ chức từ năm 2014 trong khuôn khổ Tuần lễ Thời trang London (London Fashion Week) vào tháng 2 và tháng 9 hằng năm, House of iKons Fashion Week 2023 thu hút 500 người mẫu quốc tế và 28 nhà thiết kế đến từ Việt Nam, Mỹ, Ý, Phần Lan, Anh, Thái Lan, Philippines… Đưa tin về sự kiện có các tạp chí thời trang danh tiếng như Elle, Harper’s Bazaa, World Fashion Media News…

Đúng như tên gọi, bộ sưu tập áo dài của nhà thiết kế nhí Anna Hoàng có màu sắc nổi bật và các họa tiết mang tính biểu tượng của 2 nước như hoa sen, hoa hồng Tudor cũng như các địa danh nổi tiếng như Hà Nội, Hội An, Huế, London, cầu tháp London, đồng hồ Big Ben... Những thiết kế áo dài dành cho trẻ em mang tên "Building for the future" hàm chứa thông điệp Việt Nam và Vương quốc Anh cùng nhau "Kiến tạo tương lai". Với tông màu xanh nước biển chủ đạo, bộ sưu tập thể hiện tâm huyết và tình cảm với 2 đất nước cùng nhau xây dựng cho thế hệ trẻ một ngày mai bền vững và tươi sáng hơn.

"Sắc màu Việt - Anh" được trình diễn bởi các người mẫu quốc tế, các hoa khôi áo dài Việt Nam tại Anh và một số em nhỏ gốc Việt sinh ra và lớn lên tại Anh. Đáng chú ý, nhạc nền cho phần trình diễn là bài hát "Áo dài đất Việt", do nhạc sĩ Tuấn Phương và Lisa Lisageluk sáng tác riêng cho chương trình.

Gửi gắm yêu thương

"Là người con của 2 đất nước Việt Nam - Anh, chúng tôi vô cùng vinh dự khi được thể hiện tình yêu đó với toàn thế giới tại tuần lễ thời trang London thông qua tà áo dài và nón lá Việt Nam. Sáu tháng chuẩn bị cho bộ sưu tập và giây phút bước ra để chào cảm ơn khán giả là giây phút xúc động nhất. Ai cũng rưng rưng cảm xúc, có những điều không thể nói hết bằng lời chỉ xin gói trọn trong tim 2 chữ "biết ơn". Mỗi bộ sưu tập áo dài của chúng tôi đều kể câu chuyện về sự yêu thương, gắn kết và lan tỏa những điều tốt đẹp tới thế giới" - chị Hà Hoàng, đại diện ê-kíp thực hiện bộ sưu tập, chia sẻ.

Sinh ra và lớn lên tại Anh trong một gia đình Việt, nhà thiết kế nhí Anna Hoàng chia sẻ rằng thông qua bộ sưu tập, em muốn gửi gắm tình yêu của mình với cội nguồn Việt Nam và đất nước Anh, quê hương thứ hai. Đồng thời, em muốn quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Thương hiệu thời trang áo dài Việt Nam Love Collection được đôi bạn thân Anna Hoàng và Emily Nguyễn sáng lập năm 2019 nhằm tôn vinh văn hóa Việt Nam thông qua trang phục truyền thống của người phụ nữ quê nhà. Với tên gọi Love Collection, nhà thiết kế nhí mong muốn lan tỏa và truyền cảm hứng về sự yêu thương trên toàn cầu. Cô bé gốc Việt mong muốn trong tương lai sẽ tiếp tục giới thiệu áo dài nói riêng và văn hóa Việt Nam nói chung tại các sự kiện và chương trình văn hóa không chỉ tại Anh, Việt Nam mà cả các quốc gia khác ở châu Âu, châu Mỹ.

Quay lại "Sắc màu Việt - Anh", bộ sưu tập tiếp tục nhận được lời mời tham dự Lễ hội Anh tại Việt Nam vào tháng 9 năm nay. Bày tỏ rất vinh dự khi được ra mắt các thiết kế của mình để kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Anh, Anna Hoàng rất biết ơn những người đã tạo cảm hứng, hỗ trợ và ủng hộ em. Song song đó, nhà thiết kế nhí tâm sự thật tuyệt vời khi thấy tất cả người mẫu mặc trang phục áo dài để chia sẻ văn hóa của Việt Nam và Vương quốc Anh với mọi người trên sàn diễn. "Việt Nam là một đất nước xinh đẹp và cần chia sẻ điều đó với thế giới" - Anna Hoàng cho biết.