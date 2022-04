Reuters ngày 2-4 dẫn lời Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết Mỹ và các nước khác lên tiếng cảnh báo về khả năng Nga triển khai vũ khí hóa học hoặc sinh học ở Ukraine.



Bà Psaki xác nhận Mỹ đã cung cấp vật tư và thiết bị cần thiết cho Ukraine nhằm đề phòng khả năng Nga tấn công hóa học hoặc sinh học nhưng không công bố chi tiết.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki. Ảnh: Reuters

Trước đó, báo The New York Times đưa tin Mỹ sẽ "đóng vai trò trung gian giúp cung cấp xe tăng do Liên Xô sản xuất cho Ukraine". Một quan chức cấp cao Washington tiết lộ việc bàn giao xe tăng sắp được thực hiện song không rõ bao nhiêu chiếc. Quân đội Ukraine được cho là quen thuộc với các loại vũ khí của Liên Xô, vì vậy sẽ mất ít thời gian để học cách sử dụng.

Cách đây 1 tuần, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề nghị NATO cung cấp xe tăng cho nước ông. Kiev than phiền số tên lửa chống tăng và chống máy bay từ phương Tây vẫn chưa đủ để chống lại lực lượng Nga.

Ngày 1-4, Đức đồng ý cung cấp 56 xe chiến đấu bọc thép PbV-501 cho Ukraine. Chúng được chế tạo từ thời Đông Đức và được thiết kế từ những năm 1960, hiện thuộc sở hữu của một công ty của Cộng hòa Czech.

Ukraine đề nghị NATO cung cấp xe tăng để chống lực lượng Nga. Ảnh: Reuters

Kể từ khi phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine ngày 24-2, lực lượng Nga liên tục tấn công hoặc vây hãm nhiều thành phố. Gần đây nhất, Reuters dẫn lời người đứng đầu khu vực Poltava của Ukraine, ông Dmitry Lunin, cho biết Nga bắn tên lửa vào 2 thành phố Poltava và Kremenchuk vào tối 1-4 và sáng 2-4.

Trong đó, ít nhất 4 tên lửa đánh trúng 2 cơ sở hạ tầng ở Poltava và máy bay tấn công cơ sở hạ tầng công nghiệp ở Kremenchuk. Poltava là thủ phủ khu vực Poltava, nằm về phía Đông thủ đô Kiev, còn Kremenchu là một trong những thành phố lớn tại khu vực này.

Tại vùng Dnipro, quan chức hàng đầu Valentyn Reznichenko cho biết một cơ sở hạ tầng bị trúng tên lửa khiến 2 người bị thương. Một trạm xăng ở TP Kryvyi Rih cũng bị pháo kích, gây ra hỏa hoạn.