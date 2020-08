Tuy nhiên, Tạp chí Nature dẫn dự báo của Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, lao và sốt rét cho biết số người tử vong vì 3 căn bệnh trên có thể tăng gần gấp đôi trong năm tới. Lý do được tổ chức này đưa ra là dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19).



Theo các chuyên gia, Covid-19 đã chuyển hướng sự chú ý của giới khoa học khỏi các bệnh trên. Ngoài ra, các biện pháp phong tỏa, nỗi sợ Covid-19 và việc đóng cửa các phòng khám đã khiến nhiều bệnh nhân đang vật lộn với HIV, lao và sốt rét lao đao.



Thêm vào đó, các biện pháp hạn chế đi lại khiến việc vận chuyển thuốc đến những khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất gặp khó khăn. "Những rủi ro liên quan đến Covid-19 đã phá hỏng mọi nỗ lực và mang chúng ta quay lại 20 năm trước" - bác sĩ Pedro L. Alonso, Giám đốc chương trình sốt rét toàn cầu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), nhận định với báo The New York Times.

Bệnh nhân lao tại một bệnh viện ở thủ đô Jakarta - Indonesia Ảnh: Reuters

Theo một báo cáo hồi tháng 6, quỹ toàn cầu nói trên tính toán rằng cần thêm 28,5 tỉ USD để bảo đảm các chương trình HIV, lao và sốt rét hiện nay có thể tiếp tục hoạt động trong vòng 12 tháng tới. Trước mắt, các chính phủ và tổ chức cứu trợ đang cố gắng xử lý vấn đề bằng cách mở rộng nguồn cung cấp và dự trữ thuốc.



Vào tháng 6, WHO đã thay đổi khuyến nghị cho việc điều trị bệnh lao kháng thuốc. Thay vì tiêm thuốc trong vòng 20 tháng, bệnh nhân có thể chuyển sang uống thuốc trong 9-11 tháng và không cần đến phòng khám. Tại một vài quốc gia như Nam Phi, hầu hết bệnh nhân đã lấy thuốc từ các trung tâm cộng đồng thay vì bệnh viện.