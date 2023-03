Trong bài phát biểu đánh dấu khởi đầu nhiệm kỳ thứ 3, ông Tập cam kết sẽ đạt được các mục tiêu mà ông đề ra trong Đại hội Đảng lần thứ 20 hồi năm ngoái là đưa Trung Quốc trở lại vị trí hàng đầu của các cường quốc.

Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng việc cân bằng giữa phát triển và an ninh sẽ là chìa khóa để thực hiện điều này. Ông Tập nhấn mạnh: "An ninh là nền tảng của sự phát triển. Ổn định là điều kiện tiên quyết của sự thịnh vượng. Chúng ta phải có một cách tiếp cận toàn diện có hệ thống để đảm bảo an ninh quốc gia. Chúng ta cần cải thiện quản trị công và phát triển khuôn khổ an ninh quốc gia toàn diện".

Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng Trung Quốc phải cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và an ninh trong việc theo đuổi mục tiêu trẻ hóa quốc gia. Ảnh: Reuters

Theo tờ SCMP, Chủ tịch Tập cho rằng Trung Quốc sẽ dốc toàn lực để hiện đại hóa quân đội và phát triển lực lượng Quân đội Giải phóng Nhân dân thành một lực lượng bảo vệ hiệu quả các lợi ích quốc gia của Trung Quốc.

Ông Tập cũng cam kết Trung Quốc sẽ không đóng cửa với thế giới và sẽ tích cực theo đuổi chủ nghĩa đa phương cũng như đóng góp vào sự phát triển và quản lý toàn cầu.

Ông Tập nhấn mạnh chính quyền trung ương sẽ hỗ trợ cho Hồng Kông và Macau phát triển kinh tế. Cũng trong bài phát biểu, ông Tập cho biết Bắc Kinh sẽ tích cực theo đuổi giải pháp hòa bình cho vấn đề Đài Loan nhưng sẽ kiên quyết phản đối nỗ lực của bất kỳ thế lực bên ngoài nào nhằm chia cắt Đài Loan khỏi Trung Quốc đại lục.

Cùng ngày, tân Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã có cuộc họp báo đầu tiên sau lễ bế mạc Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc (Quốc hội). Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường nhấn mạnh tầm quan trọng của sự ổn định kinh tế trong năm nay.

Thừa nhận nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức nhưng ông Lý cũng chỉ ra những dấu hiệu cải thiện khi cho rằng nền kinh tế sẽ "vượt qua sóng gió và hướng tới một tương lai tươi sáng hơn".

Khi được hỏi về các ưu tiên của chính phủ, Thủ tướng Lý Cường đề cập đến báo cáo của Chủ tịch Tập Cận Bình trong Đại hội Đảng vào tháng 10-2022 khi nói rằng nhiệm vụ của chính phủ là thực hiện tầm nhìn được đặt ra trong báo cáo đó.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã có cuộc họp báo đầu tiên hôm nay, 13-3. Ảnh: Reuters

Ông cho hay một loạt chính sách "kết hợp" sẽ được đưa ra cho nền kinh tế vĩ mô, để kích thích nhu cầu và đầu tư, cũng như cải cách và đổi mới, đồng thời ngăn ngừa rủi ro kinh tế.

Theo ông Lý, việc đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP khoảng 5% của Trung Quốc trong năm nay không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Ông cho rằng triển vọng kinh tế toàn cầu không khả quan, đồng thời cảnh báo về những yếu tố bất định, khó lường và thậm chí là những sự cố bất ngờ.

Trong cuộc họp báo vốn thu hút sự quan tâm của giới quan sát, ông Lý cho biết Trung Quốc sẽ chuyển trọng tâm sang phát triển chất lượng cao và cải thiện khoa học cũng như công nghệ. Sự phát triển sẽ tập trung vào con người nhiều hơn, nhằm cải thiện cuộc sống của người dân trong các lĩnh vực từ nhà ở, việc làm đến dịch vụ y tế.