Ông Trump đã ra lệnh tất cả các cơ quan của Mỹ xem xét những rủi ro an ninh trong các phi đội máy bay không người lái hiện tại của chính phủ có thiết bị bay không người lái do các công ty Trung Quốc hoặc các nước đối thủ, bao gồm Nga, Iran và Triều Tiên sản xuất.

Sắc lệnh của ông Trump cũng chỉ đạo các cơ quan vạch ra những bước đi tiềm năng nhằm giảm thiểu những rủi ro này, trong đó không loại trừ khả năng ngừng sử dụng quy mô liên bang các máy bay không người lái và loại bỏ chúng nhanh chóng khỏi lực lượng liên bang.

Hồi tháng trước, Bộ Thương mại Mỹ đã liệt SZ DJI Technology, nhà sản xuất máy bay không người lái lớn nhất thế giới của Trung Quốc, vào danh sách đen về kinh tế của chính phủ Mỹ, cùng với hàng chục công ty Trung Quốc khác.

Bộ Thương mại Mỹ đã liệt SZ DJI Technology vào danh sách đen. Ảnh: Reuters

Vào tháng 1-2020, Bộ Nội vụ Mỹ đã cho ngừng bay phi đội khoảng 800 máy bay không người lái do Trung Quốc sản xuất nhưng cho biết họ sẽ cho phép sử dụng chúng trong các tình huống khẩn cấp.

Bộ trưởng Nội vụ David Bernhardt vào tháng 10 năm ngoái đã ra lệnh ngừng mua thêm máy bay không người lái do Trung Quốc sản xuất. Vào tháng 5-2019, Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) cũng cảnh báo các công ty Mỹ về những rủi ro đối với dữ liệu công ty từ các máy bay không người lái do Trung Quốc sản xuất.

Trong diễn biến khác, Tổng thống đắc cử Joe Biden có kế hoạch mở rộng phạm vi áp dụng hạn chế đi lại với những người ở châu Âu và Brazil ngay sau khi quyết định dỡ bỏ hạn chế của Tổng thống Donald Trump có hiệu lực vào ngày 26-1 tới.

Tổng thống Trump hôm 18-1 ký sắc lệnh dỡ bỏ hạn chế đi lại được ban hành đầu năm 2020 để ứng phó đại dịch Covid-19 sau khi nhận được sự ủng hộ từ các thành viên nhóm đặc nhiệm ứng phó dịch Covid-19 và giới chức y tế.

Ngay sau khi sắc lệnh được công bố, bà Jen Psaki, người phát ngôn của ông Biden, thông báo trên Twitter rằng theo lời khuyên từ nhóm y tế của đội ngũ ông Biden, chính quyền Mỹ không có ý định dỡ bỏ các hạn chế đó vào ngày 26-1.

Người phát ngôn này nói: "Với diễn biến đại dịch đang ngày càng tồi tệ và nhiều biến chủng lây nhiễm mạnh xuất hiện khắp thế giới, đây không phải là lúc dỡ bỏ hạn chế đi lại quốc tế".

Nhóm chuyển giao quyền lực của ông Biden không bình luận về câu hỏi liệu có mở rộng phạm vi áp hạn chế hay không.

Hồi tuần trước, giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ ký quyết định yêu cầu gần như mọi hành khách hàng không phải xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 hoặc đã phục hồi hoàn toàn sau khi nhiễm Covid-19 trước khi nhập cảnh vào Mỹ từ ngày 26-1.