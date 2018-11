Quan hệ Việt - Pháp phát triển lên tầm cao mới

05/11/2018 05:50

Việt Nam là đối tác quan trọng của Pháp tại Đông Nam Á và khu vực Thái Bình Dương - Ấn Độ Dương trong khi Pháp là đối tác thương mại châu Âu lớn thứ 5 của Việt Nam.



Hợp tác đa lĩnh vực

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao và 5 năm quan hệ đối tác chiến lược giữa Pháp và Việt Nam, Thủ tướng Pháp Edouard Philippe đã hội kiến Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân hôm 4-11 tại Hội trường Thống Nhất. Tại cuộc gặp, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao ưu tiên của chính phủ Pháp về hợp tác phát triển với TP HCM trong thời gian qua. TP HCM cũng đang triển khai nhiều dự án hợp tác với Pháp như Trung tâm Đại học Pháp (PUF) thuộc Đại học Quốc gia TP HCM, chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao thuộc Trường Đại học Bách khoa TP HCM, Viện Trao đổi Văn hóa với Pháp (IDECAF),... Về hợp tác cấp địa phương, TP HCM và TP Lyon đã ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2018-2020, xác định khuôn khổ thúc đẩy hợp tác, đặc biệt trong lĩnh vực đô thị, chiếu sáng, phát triển kinh tế và đào tạo nhân lực quản lý đô thị cho thành phố.

Đáp lại, Thủ tướng Pháp đánh giá cao hợp tác giữa TP HCM và Pháp trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, y tế, văn hóa, giáo dục… Thủ tướng Pháp mong muốn TP HCM tiếp tục quan tâm hỗ trợ phía Pháp triển khai dự án Ngôi nhà Pháp và dự án mở rộng Trường Quốc tế Pháp Marguerite Duras. Ông Philippe cũng bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác giữa TP HCM với các địa phương của Pháp trong thời gian tới.

Cũng trong cuộc gặp, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân hoan nghênh các doanh nghiệp Pháp đầu tư vào những lĩnh vực: xây dựng đô thị thông minh, khu đô thị khởi nghiệp sáng tạo, công nghệ cao, đào tạo nhân lực cho cách mạng công nghệ 4.0, biến đổi khí hậu, xử lý rác thải… Theo Bí thư TP HCM, chính quyền thành phố mong muốn hợp tác với các chuyên gia Pháp để triển khai kế hoạch bảo tồn các di tích văn hóa, lịch sử, kiến trúc mang dấu ấn đặc trưng của khu vực Sài Gòn - Gia Định - TP HCM. Trước cuộc gặp, Thủ tướng Edouard Philippe đã tham dự lễ khai trương Trung tâm Y tế Pháp và Diễn đàn Doanh nghiệp Công nghệ Pháp - Việt tại TP HCM.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân trong cuộc gặp Thủ tướng Pháp Edouard Philippe tại Hội trường Thống Nhất ngày 4-11 Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Rộng cửa đón đầu tư

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Pháp, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong đã có buổi tiếp đoàn lãnh đạo doanh nghiệp Pháp do ông Francois Corrbin - Phó Tổng Giám đốc điều hành phụ trách phát triển và tiến độ thuộc Tập đoàn Michelin - làm trưởng đoàn, đến thăm và làm việc tại TP HCM.

Tại buổi tiếp, ông Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Pháp thời gian qua đã đạt được nhiều thành tựu tốt đẹp, trong đó có các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao 2 nước trong năm 2018, góp phần thúc đẩy quan hệ 2 nước phát triển lên tầm cao mới. Theo thống kê, 9 tháng năm 2018, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu song phương đạt 3,74 tỉ USD, trong đó, Việt Nam xuất sang Pháp 2,79 tỉ USD, nhập khẩu từ Pháp 947 triệu USD. Pháp cũng đang giữ vị trí thứ 16 trên tổng số hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại TP HCM với 236 dự án đầu tư có tổng giá trị hơn 229 triệu USD.

Ông Nguyễn Thành Phong khẳng định TP HCM rất mong thúc đẩy hợp tác với Pháp trong các lĩnh vực ưu tiên và cũng là thế mạnh của Pháp như xây dựng đô thị thông minh, quản lý đô thị, tài chính, du lịch... Đặc biệt, TP HCM mong muốn có nhiều hơn nữa các dự án cụ thể, chương trình hợp tác, đầu tư của chính phủ và doanh nghiệp Pháp đối với cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo, đặc biệt là khởi nghiệp về công nghệ.

Lãnh đạo TP HCM cũng cam kết sẽ luôn đồng hành với các nhà doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài tại TP HCM, đồng thời hy vọng phía Pháp sẽ đẩy nhanh hoàn tất các thủ tục cần thiết để ký chính thức Hiệp định Thương mại tự do (FTA), Hiệp định Bảo hộ đầu tư (IPA) vào cuối năm nay và phê chuẩn đầu năm 2019, sớm hiện thực hóa các lợi ích to lớn của Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA), mang lại nhiều cơ hội và lợi ích cho cộng đồng doanh nghiệp 2 nước.

Về phần mình, ông Francois Corrbin khẳng định chính phủ Pháp luôn trân trọng mối quan hệ thân thiết với Việt Nam, đặc biệt là TP HCM. Trong thời gian qua, 2 nước đã đạt nhiều thành quả tích cực trong hợp tác trên các lĩnh vực về văn hóa, giáo dục nhưng hợp tác về đầu tư, thương mại vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và mong muốn của cả hai bên.

XUÂN MAI