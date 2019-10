Siêu bão Hagibis đã đổ bộ vào bán đảo Izu thuộc tỉnh Shizuoka ở miền Trung Nhật Bản tối 12-10 (giờ địa phương), gây ra mưa lớn kỷ lục, gió mạnh và lũ lụt nghiêm trọng tại những khu vực trải dài từ miền Trung đến miền Bắc.



Với sức gió tối đa có lúc lên đến 216 km/giờ trước khi đổ bộ, Hagibis được xem là cơn bão mạnh nhất từng "tấn công" quốc gia châu Á này trong 60 năm qua, dẫn đến khuyến cáo hàng triệu người đi sơ tán. Giới chức tại thủ đô Tokyo và các khu vực xung quanh, cùng với nhiều thành phố tại tỉnh Kanagawa cảnh báo về nguy cơ lũ lụt và nước sông dâng. Bản tin của đài NHK đã chiếu cảnh mực nước 2 con sông Meguro và Tama của Tokyo đang dâng cao.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) chiều ngày 12-10 đã đưa ra cảnh báo 5 - mức cao nhất trong thang cảnh báo thiên tai 5 cấp độ của nước này - sau khi ghi nhận lượng mưa kỷ lục. JMA cũng thúc giục người dân tại thủ đô Tokyo và 6 tỉnh Kanagawa, Saitama, Gunma, Shizuoka, Yamanashi và Nagano tìm nơi trú ẩn tại các tòa nhà an toàn hoặc đi lên các tầng cao hơn. "Chúng ta đang chứng kiến lượng mưa lớn kỷ lục. Thiệt hại từ lũ lụt và lở đất có thể đã xảy ra" - một quan chức JMA cho biết tại một cuộc họp báo. JMA còn cảnh báo thêm các vùng ven biển có thể đối mặt với những cơn sóng giống sóng thần cao trên 10 m.

Một khu vực dân cư chìm trong nước ở TP Ise, tỉnh Mie do ảnh hưởng của siêu bão Hagibis hôm 12-10 Ảnh: Reuters

Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã lập một tài khoản mới trên mạng xã hội Twitter để cung cấp thông tin về nỗ lực cứu hộ và cứu trợ. Trong khi đó, sức mạnh của Hagibis khiến nhiều người dân đổ xô đi mua nhu yếu phẩm tại các siêu thị và cửa hàng bách hóa trước khi bão đến. Ngoài ra, theo Reuters, không ít cư dân tại Tokyo và những khu vực xung quanh đã sơ tán đến các cơ sở trú ẩn tạm thời. "Tôi còn có con nhỏ phải chăm sóc và chúng tôi sống ở tầng 1 của một khu căn hộ cũ. Tôi không khỏi sợ hãi khi nghĩ đến chuyện hết tã và sữa" - cô Yuka Ikemura, một giáo viên 24 tuổi, nói với hãng tin Reuters khi tránh bão tại một trung tâm cộng đồng ở Edogawa, phía Đông Tokyo.

Cô Ikemura càng có lý do để lo lắng khi một số chuyên gia cảnh báo khoảng 1,5 triệu người dân tại Tokyo đang sống dưới mực nước biển nên đối mặt rủi ro từ nước biển dâng do bão. Một số dự báo chính thức cho thấy có đến 30% trong số 23 khu phố trung tâm của Tokyo có thể bị ngập trong trường hợp xảy ra siêu bão.

Ngay cả trước khi Hagibis đổ bộ, gió to do siêu bão này mang đến đã gây ra một số thiệt hại, trong đó có tỉnh Chiba. Đây là địa phương từng chịu nhiều tổn thất bởi bão Faxai cách đây 1 tháng. Ngoài ra, theo đài Sky News, ít nhất 2 người thiệt mạng và 70 người bị thương trong những sự cố do ảnh hưởng của cơn bão.

Mối đe dọa của Hagibis cũng khiến dịch vụ đường sắt và hơn 1.000 chuyến bay tại Nhật Bản bị hủy hôm 12-10. Nhiều cửa hàng, nhà máy và hệ thống tàu điện ngầm đã đóng cửa. Cùng ngày, 2 trận đấu trong khuôn khổ Giải Vô địch Bóng bầu dục thế giới - dự kiến diễn ra tại tỉnh Aichi - đã bị hủy. Đây là lần đầu tiên các trận thi đấu của giải này bị hủy.

Theo đài BBC, Hagibis có thể là siêu bão Hagibis mạnh nhất Nhật Bản từng đối mặt kể từ khi cơn bão Ida hoành hành ở tỉnh Shizuoka và vùng Kanto năm 1958. Cơn bão này đã gây ra một loạt vụ lở đất và tình trạng lũ lụt nghiêm trọng, làm 1.269 người thiệt mạng.