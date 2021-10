Đường hầm Perpetual, một khu phức hợp rộng lớn ở phía Tây thủ đô Jerusalem, có tiềm năng chứa hàng chục ngàn ngôi mộ và có thể sẽ được mở rộng sâu hơn dưới mặt đất trong những thập kỷ tới.

Công trình đang được tiến hành xây dựng ở một độ sâu 50 m với 16 tầng được kết nối bằng thang máy, dự kiến ​​sẽ hoàn thành vào năm 2023.

Các nhà quản lý Jerusalem hy vọng nghĩa trang mới sẽ giảm bớt áp lực lên núi Olives - nơi chôn cất linh thiêng nhất trong đạo Do Thái - gần như đã hết đất.

Tuy nhiên,các nhà thiết kế cũng đang nỗ lực để đảm bảo địa điểm mới tuân thủ các quy tắc chôn cất nghiêm ngặt của người Do Thái, chẳng hạn như đảm bảo thi thể của người quá cố được tiếp xúc với đất.

Ông Chananya Shachor - cựu quản lý của Hiệp hội mai táng Jerusalem, người đã làm việc 42 năm trong ngành công nghiệp mai táng của Israel - nói với báo Sunday Telegraph: "Chúng tôi đã đầu tư rất nhiều tiền để làm những gì tốt nhất có thể trong hoàn cảnh thiếu mặt bằng như vậy. Chúng tôi không chỉ tìm giải pháp mà còn muốn tôn vinh những người được chôn cất ở đây và gia đình của họ".

Đường hầm Perpetual, bắt đầu được xây dựng một phần vào năm 2019.

Tại đây, nhiều ngôi mộ nằm trong hốc được khoét sâu vào lòng đất, phía trước gắn tấm bia tưởng niệm. Khu phức hợp đã được trang bị các bức tường cách âm, ánh sáng dịu và điều khiển nhiệt độ nhằm mục đích mang lại trải nghiệm thoải mái nhất có thể cho những người đưa tang. Cát và đá cũng nằm rải rác dưới đáy mỗi ngôi mộ để bảo tồn phong tục tiếp xúc với trái đất của người Do Thái sau khi chết.

Ông Chananya Shachor ở hầm mộ mới. Ảnh: Telegraph

Trong nhiều thế kỷ, người Do Thái đã được an nghỉ tại núi Olives ở Jerusalem, nơi an nghỉ lâu đời nhất và quan trọng nhất về mặt tinh thần trong Do Thái giáo.

Theo kinh thánh Do Thái, Đấng Messiah sẽ xuất hiện tại núi Olives để người chết sống lại, khiến nơi đây trở thành một nơi an nghỉ rất được săn đón.

Trong những năm gần đây, núi Olives gần như hết sạch không gian. Israel đã tìm cách giảm bớt áp lực lên núi Olives bằng cách mở rộng các nghĩa trang ở vùng Givat Shaul gần đó và gần sa mạc Negev.

Tuy nhiên, nhu cầu không có dấu hiệu chậm lại, đặc biệt là đối với những người Do Thái sống ở nước ngoài, những người sẵn sàng trả tới 20.000 USD cho một mảnh đất chôn cất.

Dân số Israel đang gia tăng nhanh chóng và có thể tăng từ 9 triệu đến hơn 15 triệu vào năm 2050, theo một số ước tính.

Ông Shachor cho biết trong một vài thập kỷ nữa, đường hầm mộ 16 tầng được mở rộng hơn nữa để nó trải dài 73,15m dưới mặt đất. Ông hy vọng: "Với thời gian, đường hầm mộ vĩnh cửu này sẽ trở thành tiêu chuẩn được mọi người chấp nhận, nếu không phải bây giờ thì sau 50 năm nữa. Như với mọi thứ mới, bạn phải làm quen với nó".