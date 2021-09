Báo The Straits Times dẫn lời Bộ Y tế Singapore (MOH) cho biết 1.012 ca mắc mới Covid-19 ngày 19-9 bao gồm 919 ca trong cộng đồng, 90 người sống trong ký túc xá và 3 ca nhập cảnh. 321/1.012 ca là người cao niên trên 60 tuổi.

Đây là số ca mắc Covid-19 hằng ngày cao kỷ lục ở Singapore kể từ ngày 23-4-2020 (1.037 ca) và là ngày thứ hai liên tiếp quốc đảo này ghi nhận số ca mắc Covid-19 chạm mức 4 con số. Trước đó, ngày 18-9, Singapore báo cáo 1.009 ca mắc mới Covid-19.

Tổng số ca mắc Covid-19 tại Singapore tính đến ngày 19-9 là 77.804 ca, số ca tử vong là 60 ca và số người khỏi bệnh là 70.600 người. Ca tử vong thứ 60 ở Singapore là một người đàn ông 90 tuổi, qua đời ngày 17-9. Bệnh nhân có tiền sử ung thư, bệnh tim và viêm phổi, được đưa đến Trung tâm bệnh truyền nhiễm quốc gia (NCID) điều trị nhưng không qua khỏi.

Tổng số ca mắc Covid-19 tại Singapore tính đến ngày 19-9 là 77.804 ca. Ảnh: The Straits Times

Quốc đảo này cũng phát hiện 4 cụm dịch lớn tại các viện dưỡng lão Woodlands Care Home (12 ca), Windsor Convalescent Home (10 ca), trường mầm non My Little Campus (11 ca) và khu chợ Toa Payoh Lorong 8 (41 ca).

MOH cho biết hiện có 873 bệnh nhân Covid-19 phải nhập viện, tăng từ 863 bệnh nhân vào ngày 18-9. Những bệnh nhân cần bổ sung oxy tăng từ 105 lên 118 người. Ngoài ra còn có 21 bệnh nhân bị bệnh nặng trong các đơn vị chăm sóc đặc biệt, tăng từ 18 bệnh nhân một ngày trước đó.



Trung tâm bệnh truyền nhiễm quốc gia Singapore (NCID). Ảnh: The Straits Times

Một số bệnh viện công cộng của Singapore đang ghi nhận số lượng bệnh nhân gia tăng. MOH kêu gọi những người có triệu chứng Covid-19 nhẹ hãy tham khảo ý kiến ​​bác sĩ đa khoa để quyết định có nhập viện hay không.

Bộ trưởng Y tế Ong Ye Kung thừa nhận các bệnh viện của Singapore đang gặp áp lực nặng. "Nếu người dân của chúng ta không nhanh chóng tiêm phòng, hệ thống chăm sóc sức khỏe của chúng ta sẽ bị áp đảo" - ông Ong viết trên mạng xã hội Facebook.

Trong 28 ngày qua, tỉ lệ ca mắc Covid-19 tại địa phương không có triệu chứng hoặc có các triệu chứng nhẹ ở Singapore là 98,1%. Tỉ lệ tiêm phòng toàn dân của nước này là hơn 82%, thuộc loại cao hàng đầu thế giới.