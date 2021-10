Cơ quan phòng chống Covid-19 của Nga cho biết trong 24 giờ qua, nước này có thêm 37.930 ca mắc Covid-19 và 1.069 ca tử vong, nâng tổng ca mắc và tử vong lên lần lượt 8.279.573 và 231.669 ca.

Theo hãng tin TASS, 6 khu vực - bao gồm Samara và Perm ở phía Đông thủ đô Moscow - sẽ cho người lao động tạm nghỉ bắt đầu từ ngày 25-10.

Tổng thống Vladimir Putin tuần trước tuyên bố từ ngày 30-10 đến ngày 7-11, Nga sẽ thực hiện chiến dịch "những ngày không làm việc" để kiềm chế dịch Covid-19. Các khu vực có thể kéo dài thời gian đó hoặc thực hiện sớm hơn tùy thuộc vào tình hình dịch tễ học tại địa phương.

Một bệnh nhân Covid-19 ở thủ đô Moscow. Ảnh: Reuters

Ông Putin cũng ra lệnh tiến hành một loạt biện pháp như tăng cường xét nghiệm, theo dõi chặt chẽ việc đeo khẩu trang và giãn cách xã hội, đẩy mạnh tiêm phòng vắc-xin Covid-19. Người lao động được nghỉ 2 ngày có lương như một phần thưởng nếu họ tiêm chủng.



Ngoài ra, từ ngày 28-10 tới, Moscow sẽ áp đặt các biện pháp phong toả nghiêm ngặt nhất kể từ tháng 6-2020, chỉ cho phép cửa hàng thiết yếu như siêu thị và nhà thuốc mở cửa.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên rằng Moscow sẽ tiến hành các biện pháp hỗ trợ kinh tế do những hạn chế Covid-19 gây ra.

"Tất cả biện pháp này đang được thực hiện và mọi thứ đang được theo dõi chặt chẽ. Tình hình rất khó khăn nên mọi người phải cẩn thận diễn biến mới" - ông Peskov cảnh báo.

Đức hiện ghi nhận trung bình 12.775 ca mắc Covid-19/ngày - tăng 57% trong 2 tuần qua. Ảnh: Reuters

Tại Đức, số ca mắc Covid-19 đang gia tăng trong bối cảnh các quan chức và chuyên gia y tế nước này lo ngại về một đợt gia tăng số ca mắc Covid-19 mới. Đức hiện ghi nhận trung bình 12.775 ca mắc Covid-19/ngày - tăng 57% trong 2 tuần qua, theo dữ liệu của báo The New York Times. Tỉ lệ tử vong trung bình do Covid-19 trong cùng thời gian cũng tăng 11%.

Tình trạng khẩn cấp quốc gia do Đức ban bố sắp hết hạn vào ngày 25-11. Tuy nhiên, Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn trấn an rằng tỉ lệ tiêm phòng vắc-xin Covid-19 của Đức cao và tình trạng khẩn cấp có thể bị dỡ bỏ khi Berlin áp đặt các biện pháp chống dịch khác. Khoảng 70% dân số Đức đã nhận được ít nhất một liều vắc-xin Covid-19.

Số ca mắc Covid-19 ở Anh cũng tăng trở lại sau khi nước này dỡ bỏ hầu hết hạn chế Covid-19 hồi tháng 7. Trong tháng 6, Anh báo cáo là 2.000 ca mắc Covid-19/ngày nhưng tuần trước, số ca mắc hằng ngày tăng lên 47.209 ca.

Trong khi đó, Đan Mạch đang ghi nhận số ca mắc Covid-19 tăng đột biến dù đã tiêm vắc-xin cho hơn 75% dân số 5,8 triệu người. Ngày 24-10, Đan Mạch có thêm 1.349 ca mắc Covid-19, cao nhất kể từ tháng 5 năm nay.