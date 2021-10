Reuters cho biết Nga ngày 14-10 báo cáo 986 ca tử vong trong 24 giờ trước đó và 31.299 ca mắc Covid-19 mới - mức cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát ở nước này.

Theo Điện Kremlin, số ca mắc và tử vong do Covid-19 tăng liên tục là do chiến dịch tiêm chủng diễn ra chậm chạp. Nhiều người dân Nga bày tỏ lo ngại đối với các sản phẩm y tế mới, bao gồm vắc-xin Sputnik V phòng Covid-19 do Moscow tự sản xuất.

Thủ tướng Mikhail Mishustin ngày 12-10 nói rằng chỉ có 1/3 dân số Nga (khoảng 43 triệu người) được tiêm chủng Covid-19 tính đến thời điểm đó.



Nhân viên y tế tại bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 ở Moscow ngày 13-10. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Y tế Mikhail Murashko ngày 14-10 lên tiếng kêu gọi người dân đi tiêm vắc-xin Covid-19. "Nếu không áp đặt các biện pháp hạn chế chung ngay bây giờ, chúng ta sẽ đối mặt nguy cơ gia tăng số ca mắc Covid-19" - ông Murashko cảnh báo trên hãng tin TASS.



Nga nhanh chóng phát triển và đưa vào sử dụng vắc-xin Sputnik V hồi năm ngoái. Kể từ đó, nước này đã phê duyệt 4 loại vắc-xin phòng Covid-19 để đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, các cuộc thăm dò độc lập cho thấy hơn một nửa người Nga không định tiêm vắc-xin Covid-19.



Ngoài ra, việc Moscow thiếu các biện pháp chống dịch nghiêm ngặt đã khiến virus SARS-CoV-2 lây lan mạnh mẽ. Một số khu vực tại Nga gần đây áp dụng lại biện pháp quét mã QR để người dân truy cập các địa điểm công cộng nhưng bằng ấy vẫn chưa đủ để ngăn chặn dịch bùng phát.

Đầu tuần này, Moscow thông báo mở 24 điểm xét nghiệm miễn phí cho người dân.



Tính đến trưa 14-10, Nga ghi nhận 7.892.980 ca mắc Covid-19, 220.315 ca tử vong và 6.937.756 trường hợp phục hồi, theo trang web worldometers.info.