Đề cập đến sứ mệnh chinh phục sao Hỏa, tỉ phú Elon Musk cho biết trong một cuộc phỏng vấn trực tuyến được công bố hôm 18-4: "Điều quan trọng phải nhấn mạnh rằng cuộc sống trên sao Hỏa, đặc biệt là trong thời gian đầu, sẽ không hề xa hoa. Hành trình sẽ rất nguy hiểm, tù túng, khó khăn và vất vả".



Đi dễ, có thể không về!

Tỉ phú người Mỹ đã so sánh các nỗ lực chinh phục sao Hỏa thời điểm hiện tại tương tự lời quảng cáo về chuyến thám hiểm Nam cực từ những năm 1900 của nhà thám hiểm Ernest Shackleton. Đoạn quảng cáo này được xem là một huyền thoại khi kêu gọi những người đàn ông khỏe mạnh thực hiện chuyến hành trình nguy hiểm và đường trở về là "không được bảo đảm".

Giám đốc điều hành SpaceX cho hay: "Những lời mời gọi từ sao Hỏa là quá nguy hiểm, tiềm ẩn nhiều rủi ro tới mức chúng ta có thể không có khả năng quay về. Đó là sứ mệnh đầy khó khăn".

Việc sống trên sao Hỏa, một hành tinh có nhiệt độ trung bình - 62,22 ⁰C, sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với sống ở Nam cực, nơi có nhiệt độ -56,67 ⁰C. Nguyên nhân là vì sao Hỏa có bề mặt cứng, nhiều lớp đá dày và rãnh sâu, cùng với rất nhiều núi lửa và hẻm núi.



Hành tinh này cũng có trọng lực chỉ bằng 1/3 so với Trái đất và một bầu khí quyển mỏng hơn. Do đó, con người không thể thở được trong môi trường này. Theo tờ Business Insider, con người nếu không có các thiết bị hỗ trợ đặc biệt sẽ chết trong vòng vài phút trên hành tinh Đỏ do áp suất khí quyển thấp.

Việc đưa con người lên chinh phục sao Hỏa đang dần trở thành hiện thực Ảnh: NASA

Để hiện thực hóa giấc mơ chinh phục sao Hỏa, tỉ phú Musk dự kiến xây dựng một thành phố với kích thước tiêu chuẩn tại đây.



Vào năm 2019, ông Musk ước tính sẽ cần tới 1 triệu tấn hàng hóa để xây dựng một thành phố tự duy trì trên hành tinh Đỏ. Quá trình này được cho là sẽ tiêu tốn từ 100 tỉ USD đến 10.000 tỉ USD. Người đàn ông giàu nhất thế giới hy vọng những người định cư trên sao Hỏa sẽ có cơ hội để "suy nghĩ lại về vấn đề xã hội".



Ông Musk cho rằng: "Nền văn minh của loài người có thể kết thúc vì những lý do bên ngoài như sao băng khổng lồ, siêu núi lửa, biến đổi khí hậu khắc nghiệt hoặc chiến tranh thế giới thứ ba, hoặc bạn biết đấy, bất kỳ lý do nào".

Ông chủ hãng xe điện Tesla cũng thông tin rằng SpaceX sẽ xác định mức giá vé cho hành trình tới sao Hỏa trong tương lai tương đối hợp túi tiền của hầu hết mọi người, với con số giả định là 100.000 USD. Hồi năm 2020, ông Musk từng chia sẻ ý tưởng xây dựng 1.000 tàu vũ trụ Starship trong vòng 10 năm và dự định đưa 1 triệu người lên sao Hỏa vào năm 2050.

Ông Musk khi đó cho rằng người đầu tiên có thể hạ cánh trên sao Hỏa vào năm 2029. SpaceX sẽ xây dựng thành phố trong những thập kỷ tới nhưng ông Musk, 50 tuổi, dự đoán bản thân sẽ "chết từ lâu" trước khi giấc mơ thành hiện thực. Ông Musk nói: "Tôi có thể sẽ chết từ lâu trước khi điều này xảy ra nhưng tôi muốn thấy chúng ta đạt được tiến bộ vượt bậc trong dự án này".

Phí vận chuyển và thực phẩm đắt đỏ

Nhiều khả năng là những người đến sao Hỏa trong tương lai sẽ phải sống bằng chế độ ăn thuần chay, ít nhất là thời gian đầu do chi phí vận chuyển và bảo quản thực phẩm đắt đỏ.



Nhà khoa học John K. Strickland đến từ Hiệp hội Không gian quốc gia Mỹ đã nghiên cứu vấn đề này và nhận xét rằng nếu duy trì chế độ ăn thịt cá, số lượng người sinh sống trong một mái vòm trên sao Hỏa phải giảm đi một nửa so với ăn thuần chay.

Ông Strickland cho biết một cộng đồng khoảng 5.000 người chỉ ăn thực vật có thể được duy trì bằng một trang trại rộng khoảng 900.000 m2 - trải đều trên 4 tầng, vật liệu và hạt giống được đưa lên sao Hỏa bằng tàu Starship.



Ông Strickland cho rằng để đạt được mục tiêu của tỉ phú Musk, sẽ cần khoảng 5.000 chuyến đi bằng Starship, mỗi chuyến chở 200 tấn hàng hóa trước khi có thể sản xuất thực phẩm trên sao Hỏa. Những chuyến hàng này có thể được gửi đi trước các sứ mệnh đưa con người lên sao Hỏa vào những năm 2030.

Khi tất cả các thiết bị đến nơi, công việc sản xuất thực phẩm có thể bắt đầu và ông Strickland cho biết khu vực trồng trọt ban đầu sẽ cần khoảng 185 m2 và 100 KW điện cho mỗi người. Điều này đồng nghĩa với việc để duy trì một đội xây dựng ban đầu khoảng 100 người, tỉ phú Musk sẽ phải lên kế hoạch cho 10 MW điện và gần 18.500 m2 không gian trồng trọt.



Vì không có nhiên liệu hóa thạch trên sao Hỏa nên việc giải quyết vấn đề năng lượng sẽ rất khó khăn khi lắp đặt các tấm pin năng lượng mặt trời khổng lồ, nơi có ánh sáng mặt trời yếu hơn sẽ không mang lại hiệu quả như trên Trái đất.

Một phần năng lượng này có thể được sử dụng để hỗ trợ các nhà địa chất tìm kiếm các địa điểm khoáng sản nhằm sản xuất vật liệu xây dựng khu định cư. Chính vì vậy, ông Strickland gợi ý rằng thay vì làm một mình, SpaceX nên dẫn đầu và hợp tác với Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) vì điều này sẽ cho phép tập hợp các nguồn lực.