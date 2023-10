Jakarta Post ngày 29-10 dẫn lời lãnh đạo cảnh sát TP Banyumas chỉ ra: "Ngoài lớp kính rất mỏng - chỉ 1,2 cm, ban quản lý cây cầu tại địa điểm du lịch The Geong mắc loạt sai phạm khác".

Ông Agus Supriadi, người đứng đầu cuộc điều tra vụ việc thuộc cơ quan cảnh sát TP Banyumas, cho biết: "Các công nhân khi tiến hành thử nghiệm thiếu chuyên môn về xây dựng. Họ chỉ dựa vào kinh nghiệm của bản thân trong ngành du lịch".

Các nhà điều tra còn phát hiện cây cầu đã không được bảo trì đúng cách và cũng không có cuộc kiểm tra an toàn nào.

Xung quanh cầu không có lưới an toàn, không có biển cảnh báo nguy hiểm và không có hướng dẫn an toàn. Chưa hết, nhân viên bán vé cũng thiếu kiến ​​thức và kỹ năng đảm bảo an toàn cho du khách.

Sàn kính cây cầu mang tính biểu tượng tại The Geong bị sập hôm 25-10 chỉ dày 1,2 cm. Ảnh: Jakarta Post

Phần sàn của cây cầu kính cao 10 m bất ngờ đổ sập hôm 25-10 lúc có 4 du khách đang đứng phía trên chụp ảnh. Hậu quả khiến 1 người thiệt mạng, 1 người bị thương, trong khi 2 người khác bám vào được khung cây cầu.

Vụ việc làm tăng thêm mối lo ngại về sự an toàn tại các điểm đến du lịch trên đất nước Indonesia. "Chính phủ nên xem xét lại quy trình xây dựng tại các điểm du lịch tương tự The Geong" - ông Chusmeru, chuyên gia ngành du lịch tại ĐH Jenderal Soedirman (Indonesia), đề nghị.

Ông cũng kêu gọi chính phủ Indonesia ưu tiên sự an toàn trong những dự án du lịch, đồng thời đánh giá các công trình như cầu kính có thể làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp tự nhiên của cảnh quan.