Văn phòng công tố quận Westchester, TP New York cho biết ông Durst, 78 tuổi, bị buộc tội sát hại người vợ Kathleen Durst của mình vào tháng 1-1982. Thi thể nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy. Lúc đó, bà Kathleen mới 29 tuổi.

Tuần trước, ông Durst bị kết án tù chung thân ở bang California vì giết chết bạn thân Susan Berman để bà không báo cảnh sát việc bà Kathleen biến mất.

Ông Durst trong phiên tòa ngày 14-10. Ảnh: USA Today

Các công tố viên cáo buộc ông Durst bắn chết bà Susan tại nhà của nạn nhân. Bản án này đánh dấu án giết người đầu tiên của ông Durst, người có liên quan đến cái chết của 3 người ở 3 bang của Mỹ.



Các công tố viên cho biết ông Durst giết bạn thân Susan vì nạn nhân chuẩn bị kể cho cảnh sát về việc bà đã giúp che giấu vụ án liên quan tới bà Kathleen. Trong khi đó, bà Susan không biết đang che giấu một vụ giết người mà chỉ đơn thuần nghĩ rằng mình đang giúp đỡ bạn.



Suốt nhiều thập kỷ, Durst khẳng định ông ta "để bà Susan ở ga xe lửa Katonah để bà có thể trở về căn hộ ở quận Manhattan".



Là ông trùm bất động sản có tiếng ở TP New York, Durst trở thành chủ đề cho loạt phim tài liệu tội phạm "The Jinx" của kênh truyền hình HBO. Trong quá trình quay phim, ông Durst lẩm bẩm: "Giết tất cả bọn họ" do không biết micro mình đang đeo lúc ghi hình vẫn được bật khi ông ta sử dụng nhà vệ sinh.

Loạt phim tài liệu cũng đề cập tới cái chết của một người hàng xóm của ông Durst tên là Morris Black ở bang Texas năm 2001. Durst tuyên bố vụ giết người nhằm tự vệ và ông ta được tha bổng.



Luật sư của ông Durst, Dick DeGuerin, nói với báo The Los Angeles Times vào cuối tuần trước rằng thân chủ mình gần đây phải nhập viện và dùng máy thở bởi mắc Covid-19. Chưa rõ nhà tài phiệt này sẽ lãnh thêm bản án nào liên quan đến vụ giết vợ.