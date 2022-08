Ngày 5-8, tiếp tục các hoạt động tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 55 (AMM-55), Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã dẫn đầu đoàn Việt Nam dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao các nước tham gia Cấp cao Đông Á (EAS), dự Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) lần thứ 29 và gặp gỡ một số đối tác.



Tại EAS, ASEAN và đối tác kiểm điểm và định hướng hợp tác EAS, trao đổi tình hình khu vực và quốc tế. Các nước khẳng định tính chất đặc biệt của EAS, diễn đàn do ASEAN thành lập để lãnh đạo các nước trong khu vực trao đổi những vấn đề chiến lược, tạo tiền đề cho hợp tác khu vực vượt qua bất ổn và phức tạp, vì hòa bình, an ninh, thịnh vượng chung khu vực.

Các bộ trưởng cho rằng triển khai quyết định của Hội nghị EAS-16 tháng 11-2021, các nước cần vừa đẩy mạnh phục hồi, phát triển bền vững vừa tiếp tục nâng cao năng lực y tế, tự cường trước các tình huống dịch bệnh bùng phát trong tương lai. Các nước cũng cần mở lại đường biên, nối lại giao thương, khuyến khích đầu tư, nâng cao liên kết là nhiệm vụ chủ yếu của các nước hiện nay.

Bên cạnh đó, các bộ trưởng nhất trí sẽ thúc đẩy hợp tác đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, năng lượng, ứng phó biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh và bền vững. Chia sẻ quan ngại về những diễn biến phức tạp đang nổi lên như biển Đông, Myanmar, bán đảo Triều Tiên, Ukraine, eo biển Đài Loan..., các nước khẳng định giá trị chiến lược của EAS chính là tạo môi trường thuận lợi cho đối thoại thẳng thắn, tham vấn chặt chẽ, hợp tác chân thành vì một khu vực hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại, lòng tin và trách nhiệm, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn tái khẳng định lập trường nguyên tắc của ASEAN về các vấn đề trong tình hình quốc tế hiện nay.



Bộ trưởng kêu gọi các nước đóng góp xây dựng biển Đông thành vùng biển hòa bình và ổn định, an toàn và an ninh, rộng mở và tự do. Mọi tranh chấp cần được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982.



Việt Nam cam kết cùng các nước ASEAN và Trung Quốc thực hiện nghiêm túc đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC), nỗ lực sớm đạt Bộ Quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC) hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982.

Trước những diễn biến vừa qua trong khu vực, Bộ trưởng nhắc lại lập trường của ASEAN và Việt Nam, ủng hộ chính sách "Một Trung Quốc" và kêu gọi các bên kiềm chế, tránh làm phức tạp tình hình, giải quyết bất đồng, tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hiệp Quốc và Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác Đông Nam Á (TAC). Bên cạnh đó, Bộ trưởng cho biết ASEAN sẽ duy trì can dự với Myanmar, Đặc phái viên của Chủ tịch nỗ lực tiếp cận, hỗ trợ thực hiện đầy đủ Đồng thuận 5 điểm của lãnh đạo ASEAN.

Cùng ngày, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn gặp gỡ với một số đối tác thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác, trao đổi phương hướng hỗ trợ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế, nhất là Liên Hiệp Quốc.