Sự cố bất ngờ khiến người chơi phải rời khỏi tàu lượn Big One tại khu giải trí Blackpool Pleasure Beach – Anh và được hỗ trợ đi xuống bằng cầu thang khẩn cấp.

Theo tờ Guardian hôm 13-4, đại diện công viên giải trí cho hay vụ việc xảy ra vào khoảng 14 giờ 50 phút (giờ địa phương) và trò chơi tàu lượn này phải đóng cửa đến cuối ngày do "gió giật mạnh".

Bà Georgina Harrison, nhân chứng vụ sơ tán và là quản lý khách sạn King’s Boutique, nơi có tầm quan sát ra hướng tàu lượn Big One, cho biết toàn bộ hoạt động diễn ra rất trật tự và an toàn.

Khách đi bộ xuống bằng thang khẩn cấp. Ảnh: Kings Boutique hotel

Bà Harrison: "Chúng tôi có thể thấy mọi thứ xảy ra trên Big One và tôi rất ngạc nhiên khi thấy điều này. Thỉnh thoảng sự cố như thế cũng xảy ra".

Khi được hỏi liệu đã từng chơi trò tàu lượn này chưa, bà Harrison nói: "Chắc chắn là chưa. Tôi chỉ muốn quan sát từ xa".

Một hình ảnh khác trên Twitter cho thấy hành khách bình tĩnh đi xuống thang rời khỏi tàu lượn. Người đăng tấm ảnh cho hay: "Trời lạnh, mưa và khá nhiều gió. Tuy nhiên, nhân viên đã làm rất tốt để giúp mọi người rời khỏi tàu lượn".

Người phát ngôn của công viên giải trí Blackpool Pleasure Beach cho biết Big One dừng lại khi đang lên dốc do điều kiện thời tiết thay đổi đột ngột. Những hành khách trên chuyến đi đã được nhân viên của Blackpool Pleasure Beach trấn an và đưa ra khỏi tàu lượn. Do gió giật mạnh, tàu lượn siêu tốc Big One đã đóng cửa sớm trong ngày.

Tàu lượn Big One, cao 72m, mở cửa vào năm 1994 là tàu lượn siêu tốc cao nhất và dốc nhất thế giới. Nó vẫn là trò tàu lượn cao nhất ở Anh nhưng đã mất vị trí cao nhất thế giới từ lâu.

Tàu lượn siêu tốc cao nhất thế giới hiện nay là Kingda Ka (gần 139 m) tại Công viên giải trí Six Flags Great Adventure ở New Jersey - Mỹ. Công viên này khuyến cáo những người "yếu tim" không nên thử.