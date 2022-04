Theo ABC News, nhà sản xuất Novavax (trụ sở chính ở Maryland, Mỹ) cho biết yêu cầu của họ dựa trên dữ liệu nghiên cứu từ hơn 2.200 trẻ 12-17 tuổi ở Mỹ, cho thấy vắc-xin Covid-19 của họ có hiệu quả chống lại bệnh là khoảng 80%.

Các tác dụng ngoại ý được báo cáo là các phản ứng thông thường như đau tại chỗ tiêm, nhức đầu và mệt mỏi. Yêu cầu được đưa ra trong bối cảnh dịch bệnh vẫn đang gia tăng khắp châu Âu.

Lọ vắc-xin Covid-19 của hãng Novavax được sử dụng trong thử nghiệm pha 3 tại Bệnh viện Đại học St. George's ở London (Anh)- Ảnh: AP

Cơ quan Quản lý dược phẩm châu Âu (EMA) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã phê duyệt Novavax để sử dụng khẩn cấp cho người lớn vào tháng 12-2021. EMA cũng đã chấp nhận 2 loại vắc-xin cho trẻ em trước đây là vắc-xin của hãng Pfizer-Biotech và Moderna, dùng cho trẻ từ 6 tuổi trở lên.

Theo Medical Xpress, khác với 2 loại vắc-xin nói trên, Novavax sử dụng một công nghệ truyền thống là công nghệ tái tổ hợp protein, trong đó công nghệ di truyền được ứng dụng để phát triển các bản sao vô hại của protein tăng đột biến virus corona trong tế bào côn trùng.

Sau đó các nhà khoa học chiết xuất và tinh chế protein, trộn vào một chất hóa học giúp tăng cường phản ứng miễn dịch.

Công nghệ tái tổ hợp đã được dùng phổ biến cho một số vắc-xin trước đây, ví dụ các vắc-xin ngừa cúm và ho gà. So với các công nghệ mới, công nghệ truyền thống thường tạo độ tin cậy cao hơn về sự an toàn và do đó Novavax từng được một số chuyên gia ủng hộ trong bối cảnh các vắc-xin Covid-19 được phê duyệt khẩn cấp.

Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh châu Âu thống kê rằng hơn một nửa trẻ vị thành niên ở EU vẫn chưa được tiêm vắc-xin Covid-19 đầy đủ.